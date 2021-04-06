美債殖利率回貶拖累美元走勢 人民幣中間價順勢升值逾100基點

受到美國公債殖利率下滑影響，美元指數出現回檔，促使週二 (6 日) 中國外匯交易中心將人民幣兌美元中間價調升 122 個基點，報 1 美元兌 6.5527 人民幣。

今日早盤離岸人民幣呈現狹幅震盪趨貶走勢，截至上午 9:55 止，離岸人民幣暫報 1 美元兌 6.5597 人民幣，小貶 32 基點，貶幅 0.05%。

資料來源: 新浪財經, 離岸人民幣日線走勢

在岸人民幣則暫報 1 美元兌 6.5575 人民幣，升值 95 基點，升幅 0.14%。

資料來源: 新浪財經, 在岸人民幣日線走勢

業界表示受到美國經濟成長預期和通膨預期增溫影響，看好美元回升成為目前市場的主流觀點。預期今年第二季，美元指數仍將保持強勢。而在美元繼續升值、地緣政治因素等多種因素帶動下，人民幣匯率波動有可能擴大。短線來看，1 美元兌 6.6 是重要關卡。

招商銀行認為，在美元全面反彈的時點，人民幣對美元匯率會相應走貶。由於美元指數已經回到去年 11 月份的水準，在對一籃子貨幣保持基本穩定的機制下，增加人民幣匯率短線進一步貶至 6.6 的機會升高。

不過也有分析師表示不同觀點，以市場預期角度來看，目前境內外人民幣各期限隱含波動率仍處於去年以來的相對低點，反映出市場並未就人民幣持續走貶形成共識，認為美元近期轉強只是這波走貶後的反彈。

今年第一季，美元指數出現強勢反彈，升幅達 2.8%，創一年來最佳季度表現。其中，單以 3 月份來計算，美元指數升值 2.47%。

