謎之交易！米爾頓「以物易物」拋售350萬持股 尼古拉重挫近8%

有「卡車界特斯拉」之稱的電動卡車廠尼古拉 (Nikola) (NKLA-US) 創辦人米爾頓 (Trevor Milton) 在離開公司後，再次拋售尼古拉持股，但這回看起來不像傳統買賣，而此舉似乎也重挫了尼古拉週一股價。

尼古拉週一大跌 7.76%，收 12.83 美元，遠較大盤遜色。週一美股普遍走漲，道指收高 1.13%、S&P 500 上升 1.44%。

米爾頓以 13.89 美元的價格出售 350 萬股，交易價值約 4860 萬美元，但卻是換來買家的「服務和貨品」而非現金。根據 SEC 載明 3 月 31 日的文件註解，「該呈報的處置是交換非現金的對價，以貸記形式存入米爾頓帳戶，買家提供價值 48615000 美元的貨品和服務。」

這場交易本質上就是以物易物，但不清楚買家身分。尼古拉公司表示沒有任何關於該交易的訊息，而米爾頓則沒有回應多次的置評請求。

經過此回出售後，米爾頓仍擁有超過 7900 萬股尼古拉股票，仍是該公司最大股東，約持有在外流通股 20%。

最初米爾頓持股約 9200 萬股，在此次之前他也曾在 3 月初出售持股。

去年 9 月米爾頓遭賣空機構爆料數據造假誤導投資者，閃電辭去董事長職位，當時尼古拉二度否認此說法，隨後在 2 月 25 日的年度報告上列出米爾頓 9 項聲明「完全或部分不正確」，甚至也指摘該賣空機構做了不正確的陳述。

自該賣空機構的報告公布以來，尼古拉股價下跌約 75%。今年迄今尼古拉股價下跌約 13%。