汽機車牌照稅4月開徵 信用卡、行動支付繳稅回饋大車拚

進入 5 月綜合所得稅前，4 月的汽機車牌照稅率先登場，除了 Gogoro 跟特斯拉 (Tesla) 因為還在政府補助範圍內、尚不需要繳納牌照稅以外，汽機車牌照稅是不可避免指定稅款，目前除了大部分銀行信用卡祭出免手續費，台灣 Pay 與悠遊付也相繼公布了繳牌照稅的優惠。

牌照稅繳納期間從 4 月 1 日至 4 月 30 日止，若逾繳納期間 2 日後繳納者，僅能持繳款書至代收稅款的金融機構以現金繳納，5 月 1 日至 5 月 2 日 23：59 分前繳交免加徵滯納金，5 月 3 日起會依遲交天數加徵不同百分比的滯納金，最多加徵逾 30 日、共計 15% 的滯納金，若逾 30 天仍未繳納，且未申請複查，會依法移送強制執行，因此，車主們千萬別忘了按時繳納牌照稅。

而按時繳納牌照稅的車主，除了以現金繳稅，還可以使用信用卡繳稅，大部分國銀都推出繳納牌照稅免手續費，據 Money101.com.tw 統計，台新銀行玫瑰 Giving 卡綁定悠遊付繳納牌照稅，假日最高 8% 回饋 (悠遊付 5%，卡片回饋 3%)。華泰銀行則可累積紅利點數、最多 500 點。

兆豐銀行以台灣 pay 綁兆豐信用卡繳稅，回饋 50 元刷卡金，且不限金額可享 6 期 0 利率，若繳 5 萬元以上、一次付清，可享 0.25% 現金回饋，上限 10 萬元。

聯邦銀行推出單筆滿 3000 元享 3、6、9、12 期享 0 利率優惠；遠東商銀則是單筆滿 3000 元可分 3 期 0 利率，但是 bankee 卡不適用。凱基銀行不限金額 3 期 0 利率。台北富邦銀行全卡友不限金額 3/6 期 0 利率，而 J 卡 / JU 卡 / 尊御世界卡 3 萬元以內，可享最高 12 期 0 利率。

除了用信用卡繳牌照稅外，也可以使用行動支付繳牌照稅，不過 Money101.com.tw 提醒，所有的行動支付中，除了台灣 PAY 屬於「國家隊」，因此全國各縣市稅捐皆適用以外，其它的行動支付都有限定適用縣市，像 LINE Pay 和悠遊付只限台北市、新北市、台中市、彰化縣、雲林縣、台南市、屏東縣、台東縣適用。

Money101.com.tw 表示，今年台灣 PAY 一樣推出繳稅抽獎的優惠，而悠遊付則是直接給 5% 悠遊付儲值金，每戶上限 200 元，活動限量 3 萬名，但若單筆繳稅滿 1 萬元以上加贈 100 元，限量 6000 名。使用街口支付 APP 綁定街口聯名卡繳稅則享 4% 回饋。

至於 LINE Pay 部分，享 LINE POINTS 2% 點數回饋；如果新光銀行首次連結 OMNI-U 數位存款帳戶，使用 LINE Pay 生活繳費指定項目，最高享 7% 回饋；台北富邦銀行首次連結台北富邦帳戶，繳納牌照稅／房屋稅最高享 10% 回饋；連結高雄銀行帳戶且設定為自動儲值或同意自動儲值交易差額帳戶，繳納牌照稅再最高享 LINE Pay Money 帳戶儲值金 5% 回饋。