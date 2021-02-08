勞動基金弊案起訴游迺文等12人 已實現不法獲利1.8億元

台北地檢署偵辦勞動基金弊案，已實現不法獲利高達 1.8 億元，今 (8) 日依貪污治罪條例、違反證交法等罪，起訴勞動基金運用局前國內投資組長游迺文、寶佳資產管理公司執行長唐楚烈、復華投信投資長邱明強等 12 人，檢察官認為，游迺文犯後態度不佳，請法官予從重量刑。

根據北檢起訴書，游迺文等人透過操縱遠百公司 (2903-TW) 股價等犯行，讓寶佳公司、嘉源公司因而取得犯罪所得共計 2 億 7556 萬餘元，其中已實現獲利 1 億 8354 萬餘元，加上尚未實現獲利的「擬制性所得」 9201 萬餘元。

同案被起訴的除游迺文、唐楚烈、邱明強外，還包括寶佳投資主管邱裕元、群益投信資產管理部專業副總經理謝志英、研究員湯明真、復華投信基金經理人劉建賢、研究員陳周倫、統一投信資深副總闕志昌、經理人郭士慶、孫民承、研究員俞建業，共計 12 人。

此外，游迺文陳姓妻子、群益證券林姓員工、統一投信吳姓員工則獲不起訴處分。

檢廉另調查發現，月薪約 10 萬元的游迺文，自 2012 年 9 月至去年 9 月間，每月平均支出信用卡費 15 萬至 22 萬元，還有將近 900 萬元現金存入個人帳戶，財產來源不明。

檢察官認為，游迺文位居勞金局要職，明知勞動基金運用成效攸關廣大勞工權益，不僅不知保持清廉操守，僅為圖謀私人利益，竟對內霸凌下屬，對外仗勢濫權，且犯罪後仍多方飾詞狡辯，犯後態度亦屬不佳，請予從重量刑。

檢察官進一步指出，被告唐楚烈、邱明強均為高階管理人，應將公司所擁有的龐大資金運用在合法正當投資範疇，竟妄圖藉由不法手段牟取私人利益，顯見法治觀念甚為薄弱，均請從重量刑。