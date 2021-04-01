

◆盤勢分析

1. 美國總統公布基礎建設計劃藍圖，並計畫以增稅方式來應付經費所需，科技股反彈，四大指數漲跌互見，漲跌幅介於 - 0.26% 至 + 2.64%，其中費半指數漲幅最大，台積電 ADR 上漲 2.86%，聯電 ADR 上漲 2.47%，特斯拉上漲 5.04%，蘋果上漲 1.88%。

2. 量價及技術面：

（1）、量能：量增下跌，後續上漲須量增、下跌須量縮。

（2）、均線：下檔支撐支撐為 16,200 點至 16,300 點，壓力為 16,700 點至 16,800 點。

（3）、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值（78）位處大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數上漲 0.06%，收在 206.29 點。短線支撐為 200 點附近，壓力為 210 點附近。

4. 觀盤重點：美債殖利率持續上漲再度刷下新高，美國基建及加稅議題將浮上檯面，台股加權指數在季作帳效應下指數挑戰新高，就台股技術面，短線上若能守穩 5 日線，仍有再挑戰新高，不過類股資金結構在轉變，在操作上採類股分散布局，可留意鴻海集團、軟板、金融、原物料及高殖利率股。

5.2014 中鴻 4 月盤價續揚，主要產品熱軋為去年下半年後連續第 10 個月上漲。第一季中鴻連三漲，將推升獲利攀高，比去年第四季持續明顯增長，上半年營運亮麗可期。展望本季鋼價連三漲，法人估單季獲利再優於第一季，估計挑戰每股獲利 0.7 元；第二季鋼價仍看逐步上漲，單季獲利仍不錯，上半年每股淨利估計挑戰 1 元之上。

6. 三家貨櫃輪業者陸續召開法說會，2615 萬海及 2609 陽明對今年展望都釋出不錯訊息，2603 長榮將在今天壓軸，美系外資今天針對航運市場出具最新報告，由於蘇伊士運河事件，且船舶供給減少，市場供給仍吃緊，加上美西塞港，預估貨櫃海運業者將利用有利的運費環境鎖定高價，對航運貨櫃市場持正面看法。

7.8454 富邦媒董事會通過去年度盈餘分配案，每股擬配發現金股利 10 元及資本公積 3 元股票股利，共計發放約 14 億元現金股利；並自股票溢價發行所產生之資本公積提撥 4.2 億元，轉增資發行新股 0.4 億股，合計 13 元股利。

8. 繼晶圓代工龍頭 2330 台積電董事長示警 28 奈米製程有重複下單現象之後，2353 宏碁董事長昨（31）日也表示，筆電市場出現重複下單狀況，但仍有剛性需求支撐，更令人憂心的是，從證券市場等四大方向已經看出全球經濟有泡沫化疑慮。

