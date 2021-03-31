【日盛投顧】5日線不破有機會挑戰前高

◆盤勢分析

1. 週三台股開平震盪走低，最高點 16，550 點接近前高 16，579 點，最低點 16，427 點守穩 5 日線 (16，366 點)，終場指數下跌 123.77 點，跌幅 0.75%，收在 16，431.13 點，成交金額為 3，362.08 億元，大於 20 日均量 (3，190 億元)。三大法人合計賣超 180.49 億元：外資賣超 165.29 億元、投信買超 2.24 億元、自營商賣超 17.44 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：回檔量縮或上漲成交量大於月均量方有利大盤上攻。

(2)、均線：支撐為 16，200 點至 16，300 點，壓力為 16，700 點至 16，800 點。

(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (78) 位處大於 50，短線偏多。

3. 櫃買指數漲幅 0.06%，收在 206.29 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 200 點附近，壓力為 210 點左右，KD 技術指標開口向上，9 日 K 值 (89) 位處超買區，短線偏多但提防拉回。

4. 我們認為台股近期走勢偏多，台股選股方向可留意第一季財報優、3 月營收靚、2021 年展望佳、電動車、半導體、PCB、金融、運動風、運輸、原物料、高殖利率等。

結構半導體、PCB、運輸、原物料為短線盤面強勢族群

1. 半導體：IC 設計指標股包括龍頭的 2454 聯發科、3034 聯詠、2379 瑞昱及二線的 6104 創惟、2436 偉詮電、8081 致新、5299 杰力、3588 通嘉等。IC 封測價格調漲，3711 日月光投控、2441 超豐、8150 南茂營運正向。

2.PCB：ABF 基板 5G 需求長線看好，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠。

3. 運輸：運價維持高檔，可留意貨櫃船隊 2603 長榮、2609 陽明、2615 萬海等。

4. 原物料：原物料價格上揚，相關個股可關注如鋼鐵 2002 中鋼、2006 東鋼、2015 豐興、2014 中鴻、2027 大成鋼、塑化台塑四寶、1309 台達化、1312 國喬、1305 華夏、造紙 1904 正隆、1907 永豐餘、橡膠 6582 申豐、2108 南帝、銅 2009 第一銅等。

5. 高殖利率：具高殖利率題材相關股可留意 2357 華碩、1101 台泥、2382 廣達、3515 華擎等。