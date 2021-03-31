【永豐期貨】外資中止連三買 市場觀望氣氛轉濃

期貨走勢

台指期週三下跌 97 點至 16423 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 8.13 點，電子期逆價差擴至 - 0.47 點，金融期逆價差擴至 - 1.84 點。現貨部分，三大法人賣超 180.48 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2291 口至 - 3712 口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨空單增加 2014 口至 - 21379 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 1518 口至 - 6925 口。

週二市場正靜待美國總統拜登基礎設施計畫的細節，預期基礎設施和製造業計畫規模可能高達 4 兆美元。另外，十年期美債殖利率飆高，科技股表現不佳，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.31%，標普 500 下跌 0.32%，那斯達克下跌 0.11%，費半指數下跌 0.33%。台股今天早盤開平盤附近震盪，盤中賣壓出籠下跌，市場觀望氛圍轉濃，加權指數終場下跌 0.75%，收 16431.13 點，失守 16500 點關卡，外資中止連 3 買。權值股來看，台積電遇上方月線壓力，今天股價回檔下跌 1.67%，收最低 587 元，失守 5 日線。鴻海去年第四季營運不如預期，股價大跌 4.25%，終場下跌 4.24%，收 124 元。在拜登公布基礎設施計畫前，美債殖利率利空因素未完全消除，加上連假將至，指數上方仍有壓力，短期預期呈震盪整理格局。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.42 降至 1.2。VIX 指數下跌 0.29 至 17.63。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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