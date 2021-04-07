外資回補台股 哪類股可望應聲起漲？

台股週一 (3/29) 打了漂亮的一仗！在台積電 (2330-TW) 領軍衝鋒下台股指數盤中大漲逾 200 點，逐步逼近台股歷史高點，終場收漲 170.09 點，漲幅 1.04%，並留下一個多方缺口，遠勝於其他亞洲股市表現；而上櫃 (OTC) 指數漲幅更達 1.27%，盤中最高至 205.02 點，創 13 年半來的新高，成交量提升至 868.51 億元，顯示中小型股仍是近期盤面不可或缺的當紅炸子雞。



外資今年以來短短三個月，在亞洲地區賣超金額最多的就是台股，賣超金額高達 3,474.73 億元，事實上去年外資也是拼命賣台股，總共賣了 5,395 億元，但台股越挫越勇，指數不但沒有下跌，反而頻創歷史新高，逼得上週最後一個交易日開始外資認錯回補，期現貨同步翻多，並連續兩個交易日大買現貨共 318.82 億元。



而能迫使外資回頭的原因當然就是台股的基本面，國內疫情相對穩定，在投資、出口、消費三頭馬車齊發下，最新 2 月景氣亮出珍貴的紅燈，且是近 10 年半來的第一顆紅燈，而且國內景氣非但沒有過熱或通膨疑慮，反而整個上半年續亮紅燈的機率非常高，這股實力終將成為台股續攻多頭的力道。



而外資最近現貨買超的動作還有一項特別值得留意，就是外資今年以來一直倒貨台積電，但現在已經接連兩日大買台積電共 15,026 張，台積電週一股價收盤時差一步站上 600 元大關，上攻量能稍顯不足，不過領頭羊功能已經發揮，若外資再持續偏多買進，那麼台積電股價和台股指數攻克前高就可期待了。

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