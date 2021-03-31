陳俊聖證實筆電漲價 Q2零組件供給加劇

半導體零組件供應吃緊，筆電跟進喊漲，市場傳品牌雙 A 擬調漲產品售價 5-10%，對此，宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖今 (31) 日表示，終端產品漲價與整體供給、需求有關，現在原物料成本上漲，終端產品售價調漲難以避免，而依目前來看，第 2 季零組件供應狀況加劇，認為今年每一季都很辛苦。

陳俊聖表示，從去年下半年開始，筆電需求維持強勁，但受零組件吃緊，訂單一路遞延至今年，不過受車用晶片、5G、智慧城市、IoT 等應用需求增加，產生排擠效應，讓晶片供給更加吃緊，預期第 2 季缺口將更加嚴重。

需求方面，陳俊聖透露，上周又接到一個中南美洲政府致信來催貨，預期今年筆電剛性需求仍來自各政府推動遠距教學、企業在家工作，加上電競市場穩健成長。

陳俊聖表示，目前已無法用訂單交貨多少計算，只能做多少盡量交貨，也調整接單策略，自去年底起不接受有罰則的訂單，但目前訂單仍多，加上日前長榮貨運狀況，也影響宏碁產品出貨時程。

筆電調漲方面，陳俊聖認為，主因是原物料、運費上漲，讓終端產品難以吸收，漲價難以避免，但也擔憂整體經濟已有通貨膨脹、泡沫化風險，從經濟學角度來看，四大方向可看出泡沫化風險，包含股票市場、房地產市場、原物料價格、終端產品價格，認為已有警訊。