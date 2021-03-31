【南方東英】昨美債收益率再度飆升 小米宣佈設立全資子公司發展智能電動汽車業務

【市場動態】昨熱門中概股多數上漲美國總統拜登將在匹茲堡宣佈 2 萬億美元基建計畫

昨美股小幅收跌標普 500 指數和納斯達克綜合指數分別收跌 0.31% 和 0.11%。熱門中概股多數上漲，百度漲 6.6%。美國 10 年期國債收益率昨一度飆升至為自 2020 年 1 月以來新高隨後回落至 1.7%。中金預計美債收益率將於明年 2-3 季度達到階段性高點 2.5-2.7%，之後走勢或將取決於未來財政擴張的力度。美國總統拜登將在匹茲堡宣佈規模 2 萬億美元的基建計畫，知情人士透露基礎設施一攬子計畫將為期八年，規模約為 2 萬億美元，且這筆支出將由為期 15 年的企業稅率從 21% 提高到以及對企業的全球利潤徵收一項最低稅率來提供資金支持。全國人大常委會審議通過關於修訂香港基本法附件一及附件二的議案。

【公司動態】小米宣佈設立全資子公司發展智能電動汽車業務聯想集團獲母企增持

昨小米 (1810.HK) 在港交所公告稱，董事會正式批准智能電動汽車業務立項，擬成立一家全資子公司，負責智能電動汽車業務，首期投資為 100 億元人民幣，預期未來 10 年投資額 100 億美元。集團首席執行官雷軍先生將兼任智能電動汽車業務的首席執行官。雷軍稱之為 "人生最後一次重大創業"。3 月 26 日聯想集團 (0992.HK) 母企聯想控股公告稱斥逾 2 億元增持合共 2，252.6 萬股聯想集團股份。Cathie Wood 旗下的方舟基金公司在 3 月 30 日推出其最新基金太空探索與創新 ETF 美團 (3690.HK) 和京東 (9618.HK) 入選。

【指數動態】

[恆生科技指數] 昨日指數上漲 2.50% 聯想股價創新高

昨日恆生指數上漲 0.84%，恒生科技指數大幅反彈 2.50%，近七成成份股上漲。 聯想集團大漲逾 12% 創新高，京東健康績後大漲逾 7%。 南方東英恆生科指數 ETF (3033.HK) 昨日成交額 2.40 億港元。

[中證 5G 通信主題指數] 昨日指數上漲 0.42%

昨日滬深 300 指數上漲 0.95%，而中證 5G 通信主題指數上漲 0.42%。

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