雙鍵宜蘭新廠開工試車 看好今年營運走出低潮

精密化學品製造廠雙鍵 (4764-TW) 宜蘭廠今 (30) 日舉行開工典禮，該廠佔地近 3 萬平方公尺，正積極展開試車中。雙鍵看好，在疫情趨緩、市場需求回溫下，加上宜蘭新廠加入貢獻，營運可望走出低潮。

有鑑於全球市場對環保節能產品需求日益提升，雙鍵 2018 年起投入建置宜蘭新廠，總金額斥資近 20 億元，並於今年 2 月 24 日取得宜蘭縣環保局核發的工廠試車核准函，目前積極展開試車中。

雙鍵宜蘭廠土地面積近 3 萬平方公尺，主要規劃生產各式酮類產品、高分子添加劑、光起始劑產品及數位印花墨水等。

雙鍵表示，本次取得的化學品中間體試車許可，年產能預計可達 6000 噸，可供自用也能直接銷售客戶，該系列產品應用多元，包括電子、農業、廣告包材、傳統產業、工業及生活用品等。

雙鍵指出，去年全球受疫情影響，衝擊各產業營運狀況，今年隨著疫情趨緩，市場需求也將逐步回溫，除已提前布局宜蘭廠產能，以滿足客戶需求外，也保留二期工程預定地，以利後續擴增產品線，將持續開發環保節能新材料及新製程，並搭配宜蘭廠量產，有信心營運將走出低潮。

雙鍵去年受到鹽城廠停工影響，加上疫情干擾，全年稅後純益 6200 萬元，年減 68%，每股純益 0.81 元。

