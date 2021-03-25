日商巨菱斥46億元台中港蓋新廠 明年12月營運

日商巨菱精密化學公司於台中港區加碼投資 46 億元，新建工業級過氧化氫製造工廠，今 (25) 日舉行動土典禮，新廠預計明年 12 月完工正式營運，未來半導體產業所需化學品將直接在地生產，同時會把日本先進製程轉移至台灣，讓供應鏈更加完善。

經濟部指出，巨菱為日商三菱瓦斯化學株式會社於 2000 年在中港加工出口區設立，從事半導體及液晶面板產業製程使用的電子級先進化學品專業生產，屬於供應鏈上游材料商。巨菱 2014 年加碼在台投資 15.6 億元擴增產能，並於中港加工區增建研發大樓藉以強化本土的研發能量。

為因應半導體產業在台灣及亞太巿場成長，提升產銷的效率及降低營運成本，經 2 年評估後，巨菱決定深耕台灣市場，斥資 46 億元，擴建新廠生產工業級過氧化氫及電子級化學品原料。

加工處長楊伯耕表示，當初巨菱要擴廠時，中港加工區無適合的設廠用地，經加工處中港分處協助轉介，最後擇定鄰近中港加工區的台中港石化工業專區興建新廠，未來巨菱將直接在地生產半導體產業所需化學品，並將日本先進製程技術轉移到我國，不但降低半導體產業原料大部份依賴國外進口的風險，也讓供應鏈更加完整。

據巨菱預估，中港加工區廠與台中港西碼頭新廠合併年營業額，2026 年將成長 2 倍以上，而此次加碼投資台灣，也可望能讓國內半導體及液晶面板產業更加蓬勃發展。