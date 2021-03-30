鴻海去年EPS 7.34元 擬配4元現金股利

鉅亨網記者彭昱文 台北 2021年3月30號14點3分

鴻海 (2317-TW) 今(30)日公告去年財報及股利政策，去年每股純益 7.34 元、公司決議每股擬配發 4 元現金股利，若以今日收盤價 129.5 元計算，現金殖利率 3.1%。

鴻海去年第四季營收 2.01 兆元，季增 56%、年增 15%；毛利率 5.7%，季減 0.5 個百分點、年減 0.8 個百分點；營益率 2.6%，季減 0.1 個百分點、年減 0.3 個百分點；稅後純益 459.76 億元，季增 49%、年減 4%；淨利率 2.3%，季減 0.1 個百分點、年減 0.4 個百分點，每股純益 3.32 元。

鴻海去年營收 5.36 兆元，年增 0.3%；毛利率 5.7%，年減 0.3 個百分點；營益率 2.1%，年減 0.1 個百分點；稅後純益 1017.95 億元，年減 12%；淨利率 1.9% 年減 0.3 個百分點，每股純益 7.34 元。

鴻海也宣布，每股擬配息 4 元，配發率 54%，若以今日收盤價 129.5 元估算，現金殖利率 3.1%。

回顧鴻海去年第四季表現，四大產品線季成長表現，普遍符合預期，僅元件及其他產品領域季增幅度不如預期；年對年方面，消費暨智能產品以及電腦終端產品，擇優於預期。

以鴻海去年第四季四大產品營收占比來看，消費暨智能產 63%，雲端網路產品 18%、電腦終端 15%，元件及其他 4%。

鴻海表示，第四季整體的表現是優於預期，其中，消費暨智能產品領域，主要是因為智慧型手機出貨，表現優於預期；電腦終端產品領域，因為受到疫情影響，Work From Home 趨勢持續不變，所以平板電腦和筆記型電腦需求仍然強勁。

雲端網路產品的表現，則符合預期，雲網設備中的路由器、伺服器、邊緣運算、資料中心、衛星通訊等產品表現和原先預期一致。

元件及其他產品則是略低於預期，鴻海解釋，受客戶新產品發表，相關零組件市場需求也相對提升，不過部分客戶銷售策略調整，讓 Cable/Connector 實際銷售量略低於預期。

若鴻海去年第四季四大產品營收占比來看，消費暨智能產 63%，雲端網路產品 18%、電腦終端 15%，元件及其他 4%。