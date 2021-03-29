關注焦點：

3 月 29 日 (週一)

英國 2 月消費者信貸，抵押貸款發放金額，M4 貨供額 (16:30)

今日重要經濟資料：

17：00 歐元區 3 月企業景氣指數 ‧ 前值負 0.14

XAU 倫敦黃金 - 金價續陷窄幅橫行

倫敦黃金走勢，金價延續著近兩周的窄幅橫行，一方面，美元走強和收益率上升給金價帶來壓力；另一方面，新病新冠例數增加和美國聯邦儲備理事會 (FED) 低利率政策又對金價構成支撐。金價上周僅錄得二十多美元的波幅，向上大致受制于 1750 美元，至於下方則見近日在 1720 美元附近獲見支撐。技術圖表見 RSI 尚處向下游走，暫且估計金價尚有試低傾向。由於金價上周已向下多次逼近 1720 水準，一旦後市失守，料金價將開展新一波下跌走勢，延伸目標料為 1700 以至 1675 美元。至於向上較大阻力料為 1775 及 50 天平均線 1783 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 15 日–1,050.32 噸

3 月 16 日–1,050.32 噸

3 月 17 日–1,048.28 噸

3 月 18 日–1,048.28 噸

3 月 19 日–1,051.78 噸

3 月 22 日–1,051.78 噸

3 月 23 日–1,045.36 噸

3 月 24 日–1,043.03 噸

3 月 25 日–1,043.03 噸

3 月 26 日–1,036.62 噸

3 月 26 日上午定盤價：1727.85

3 月 26 日下午定盤價：1731.80

倫敦黃金 3 月 29 日 – 4 月 2 日預測波幅：

阻力位： 1733 – 1745 – 1759 – 1772

支持位： 1718 – 1706 – 1693 – 1680

倫敦黃金 3 月 29 日

預測早段波幅：1730 – 1739

阻力位：1746 – 1754 – 1763

支持位：1723 – 1714 – 1705

XAG 倫敦白銀 - 銀價初步下試，醞釀調整壓力

倫敦白銀方面，銀價上周開始向下脫離此前的橫盤區間，當前較近支持先看 24.75 美元，若後市進一步跌破 24.17 美元，料銀價跌勢將更趨猛烈在，在一月份銀價支撐亦是在此區附近。下一級支持關鍵看至 23.50 美元以至 250 天平均線 23.10 美元。阻力位回看 25.85 及 50 天平均線 26.35 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 15 日–18,415.33 噸

3 月 16 日–18,415.33 噸

3 月 17 日–18,348.92 噸

3 月 18 日–18,348.92 噸

3 月 19 日–18,302.71 噸

3 月 22 日–18,221.86 噸

3 月 23 日–18,221.86 噸

3 月 24 日–18,120.79 噸

3 月 25 日–18, 057.27 噸

3 月 26 日–17,996.63 噸

倫敦白銀 3 月 29 日 – 4 月 2 日預測波幅：

阻力位： 25.20 – 25.95 – 26.50 – 26.95

支持位： 24.65 – 24.10 – 23.35 – 22.45

倫敦白銀 3 月 29 日

預測早段波幅：24.80 – 25.25

阻力位：25.45 – 25.85 – 26.35

支持位：24.50 – 24.20 – 23.75

EUR 歐元 - 歐元窄幅橫盤多時，醞釀回挫風險

美元上周持續走穩，美元指數升至 92.92 的四個月高點，市場人士將注意力放在美歐復蘇腳步的差異，同時冒險意願降溫，而且美債收益率上升，亦對美元形成支降。上周西方國家與中國之間的緊張關係進一步升溫。美國、歐盟、英國與加拿大上週一以新疆問題為由，對中國官員實施制裁。中國迅速反擊，宣佈對歐盟採取懲罰性措施。歐洲議會則取消了週二討論中歐投資協定的會議，以示抗議。美國總統拜登上週四表示，他將阻止中國超越美國成為世界上最強大的國家，誓言要加大投資，確保美國在兩個經濟體之間的競爭中獲勝。另外，歐洲許多國家新冠疫情反彈，德國、法國、波蘭等國家都延長或擴大了封鎖措施。迎來本周，中國以及歐美多國將會陸續公佈 PMI 資料，而另一重要焦點將是美國週五公佈非農就業資料。

歐元兌美元走勢，匯價在過去兩周一直向上受制 1.20 關口，反觀下行則明顯在 200 天平均線獲見支撐故此，技術圖表見 RSI 及隨機指數仍然處於下行，初步估計歐元有著下試 200 天平均線目前位置 1.1860 的傾向，破位料將延展顯著的下滑。較大支持參考 250 天平均線 1.1685，關鍵為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向 1.15 關口。阻力繼續留意 1.20 關口，較大阻力將看至 1.2240 及 1.2350 水準。

預估波幅：

阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1860 – 1.1685 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 日圓窄幅橫盤，靜候破位

美元日圓已窄幅橫盤了兩周多時間，向上大致於 109.40 遇阻，至於向下則在 108.30 獲支撐，觀乎 RSI 及隨機指數正處上揚，當前估計向上突破的機會稍為高一些，若然破位後，預料上試目標可至 110 關口，進一步參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水準。不過，亦要提防若果是反過來下方底部失守，則將引燃回檔壓力，下級支持先看 107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得 660 多點的漲幅，若回吐 38.2% 的幅度為 106.75，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別達至 105.95 及 105.15 水準。

預估波幅：

阻力 109.40 – 110.00 – 112.21

支持 107.80 – 106.75 – 105.95 – 105.15

GBP 英鎊 - 英鎊站穩 100MA，短線稍呈走穩

英鎊兌美元在上周初挫跌後，在週末前稍告回穩，因市場人士對英國的疫苗接種情況和經濟前景普遍感到樂觀，即便之前歐洲領導人加強警告要限制疫苗出口。歐盟執委會主席馮德萊恩週四在與歐洲領導人會晤後表示，阿斯利康必須先履行與歐盟成員國簽訂的合約，然後才能再出口新冠疫苗。而德國總理梅克爾週四表示，歐盟致力於在疫苗問題上和英國達成雙贏局面，英國一名官員週五表示，疫苗供應充裕，7 月底之前英國所有成人將可完成接種。

技術圖表所見，英鎊兌美元上周在 100 天平均線上方回穩，而 RSI 及隨機指數正呈回升，或可望英鎊短線仍可告喘穩。上望阻力先為本周連番受限的 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。下方繼續關注 100 天平均線，目前位於 1.3630 水準，倘若英鎊後市失守此區，料英鎊將見重陷跌勢。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3630 - 1.3455 - 1.3265

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回檔壓力

元兌瑞郎走勢，圖表見 macd 指標在近日亦見上破訊號線，而且匯價在此前兩周時間連番下探 250 天平均線支撐，至本周早段再度守穩後出現較明顯之反彈，目前 250 天線處於 0.9210 水準，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目于 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。至於下方較大支撐料為 200 天平均線 0.91 以至 0.90 關口。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9210 – 0.9100 – 0.9000**

AUD 澳元 - 風險偏好弱化，澳元呈下探傾向

澳元兌美元走勢，繼上周底未能闖過 0.80 關口後，上周澳元再度探高則止步于 0.7850 水準，兩個頂部對應 RSI 形成了初步的技術背馳，而 5 天平均線正再度下破 10 天平均線，示意澳元兌美元有機會正組織著新一浪下跌走勢。當前支持參考 0.7640 水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的回檔幅度分別為 0.7500 及 0.7380 水準。至於向上阻力預估在 25 天平均線 0.7775，較大阻力料為 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7850 – 0.8000*

支持 0.7640* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 樓市調控措施削弱升息預期，紐元開啟跌勢

技術圖表所見，在紐元下破 50 天平均線後，本周更跌破 100 天平均線以及 0.71 水準，本月初曾見三個交易日險守著，故失守此區後，料見紐元在短期沽壓加劇。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水準。較大支持料為 250 天平均線 0.6720 水準。至於上方阻力回看 100 天平均線 0.7190，下一級看至 0.73 水準。

預估波幅：

阻力 0.7190 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6720

CAD 加元 - 風險偏好低迷，商品貨幣承壓

美元兌加元走勢，隨著匯價近日反撲，RSI 及隨機指數續呈走高；而 macd 指標上破訊號線，料匯價仍有進一步反彈動力。當前較近阻力先會留意 50 天平均線 1.2655 水準，1.2750 亦為重要依據，由 2 月中旬至今，美元多次上揚亦止步于此區下方；進一步阻力料將看至 1.29 以至 1.30 這個重要關卡。下方支持回看 1.2450 及上周低位 1.2361 水準。

預估波幅：

阻力 1.2655 - 1.2750 – 1.2900 - 1.3000

支持 1.2450 – 1.2361

CL 紐約期油 - 蘇伊士運河堵塞料將持續數周，油價獲見支撐

油價週五大漲，因人們擔心全球原油和成品油供應可能會中斷數周，工人們正試圖讓一艘阻塞蘇伊士運河的巨型集裝箱船重新浮起。油價反彈，此前一日因擔心歐洲新冠病毒的封鎖將損害需求而大幅下跌。美國原油上漲 2.41 美元，收於每桶 60.97 美元，漲幅 4.1%，此前一天曾下跌 4.3%。在早些時候的一次嘗試失敗後，蘇伊士運河週五加大了營救這艘被困巨型油輪的努力。解救它的努力可能需要數周時間，還可能因為天氣不穩定而變得複雜。

圖表見油價向上仍見受制 25 天平線 62.55 美元，下方 50 天平均線仍為關鍵于 59.25 美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。支持位預估在 57.40 以及 54 美元。

預估波幅：

阻力 62.55 – 65.00 – 66.40

支持 59.25 - 57.40 – 54.00

CL 紐約期油 - 油價續挫，新一輪封鎖措施打擊經濟復蘇希望

油價週四急跌 4%，延續了疲軟走勢，此前歐洲和亞洲為防止感染率上升而重新實施封鎖。上一交易日一艘巨型集裝箱船在蘇伊士運河擱淺的消息傳出後油價錄得的漲幅已大部分回吐。這艘船還沒有脫困，但目前市場已經擺脫了航道堵塞的影響，因為全球只有一小部分原油通過這條運河運輸。美國原油期貨下跌 2.62 美元，結算價報每桶 58.56 美元，跌幅 4.3%。歐洲國家正在延長限制措施，以遏制病例增加，這將減少該地區的需求。歐洲最大經濟體德國新增病例數創 1 月以來最多。強勢美元也拖累了油價。美元兌歐元創下四個月新高，因美國應對疫情的步伐繼續超過歐洲。美元升值使以美元計價的石油對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

圖表見油價仍見受制 25 天平線 62.50 美元，下方 50 天平均線仍為關鍵于 59.10 美元，倘若後市跌破，料短線仍見沽壓。較大阻力料為 65 及 66.40 美元。支持位預估在 57.40 以及 54 美元。

預估波幅：

阻力 62.50 – 65.00 – 66.40

支持 59.10 - 57.40 – 54.00

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)