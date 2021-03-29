〈美股盤前要聞〉美中概股重挫 美股期貨下跌

美股上週五出現大額拋售現象，中概股及 Discovery 等多支股票下殺，至今市場仍未平復。美股期貨週一 (29 日) 走跌，道瓊期貨跌 0.43%，標普 500 期貨跌 0.37%，那斯達克 100 期貨跌 0.09%。

1. 美股異常拋售 傳巨型基金遭強制平倉

美國股市上周五 (26 日) 遭遇非比尋常的大舉拋售，據《彭博》引述知情人士說法，前老虎管理公司交易員 Bill Hwang 的家族辦公室，是這次動盪的主因。

美股上周五包括中國科技巨頭和美國媒體大鱷在內的公司，市值蒸發了 350 億美元，高盛當天就透過大宗交易清倉了價值 105 億美元的持股。除了高盛以外，多家投資銀行據稱也遭受拖累。

消息人士說，Bill Hwang 旗下 Archegos Capital Management 豪賭失利，又無力追加保證金，被強制平倉，出售價值超過 200 億美元的股票。

2. 長賜輪已部分脫困 運河可通行時間仍未知

據海運服務供應商 Inchcape 發布推文，卡住蘇伊士運河動線的巨型貨櫃船「長賜輪 (Ever Given)」，已經在當地時間上午 4:30 左右上浮脫困，船身目前牢固，但運河可恢復通行的具體時間仍然未知。

但法新社報導稱，長賜輪未完全上浮，距離成功脫困以利船艦通行的程度尚遠，仍需繼續援助。

封鎖狀況部分解除之際，油價回落，西德州原油跌幅一度達 1.9%，布蘭特原油跌 1.41%，報每桶 63.66 美元。

Mandarin Shipping 主管 Tim Huxley 表示，運河航道重建需要「一段時間」，而這些船到達目的地後，也會造成港口的堵塞，也需要一些時間化解。

3. Visa 將接受以加密貨幣 USDC 結算交易

隨著加密貨幣和區塊鏈技術越來越受到金融系統歡迎，Visa(V-US) 周一 (29 日) 宣布，將把與美元掛鉤的數位穩定幣納入結算交易的支付網路。

USDC 為加密貨幣平台 Coinbase 和高盛 (Goldman Sachs) 投資的支付新創 Circle 所共同開發的數位穩定幣，與美元一比一掛鉤，目前在美元穩定幣當中排名第二，僅次於 USDT。

作為試點計劃的一部份，Visa 周一 (29 日) 發布聲明表示，在加密貨幣平台 Crypto.com 和加密貨幣託管商 Anchorage 的幫助下，將允許使用基於以太坊區塊鏈的 USD Coin(USDC) 進行交易結算，並在今年稍晚為更多合作夥伴提供服務。

4. 臉書、谷歌計畫建新海底電纜

美國科技巨頭臉書 (FB-US) 在週一 (29 日) 表示，計畫與谷歌 (GOOGL-US) 和地區電信公司合作，建立 2 條新的海底電纜來連接新加坡、印尼和北美，以提高該區域內的網路通訊能力。

臉書網路投資副總裁 Kevin Salvadori 表示，2 條電纜將各自被命名為 Echo 和 Bifrost，將穿越爪哇海，來提高跨太平洋的網路能力約 70%。這 2 條電纜也將是首個直接連接北美與印尼主要地區的電纜，預期將能提升世界第四大人口大國中部和東部省份的網路連接能力。

Salvadori 表示，海底電纜 Echo 將由 Alphabet 的谷歌和印尼電信公司 XL Axiata 合作建造，預估將於 2023 年完工。海底電纜 Bifrost 則將是由印尼大型電信公司 Telkomsel 旗下子公司 Telin 和新加坡企業集團 Keppel 來合作建造，預計將於 2024 年完工。

5. 花旗：中概科技股遭拋售無關基本面 可進場買入

據花旗集團表示，在美國掛牌交易的中資科技公司股份遭遇拋售，但這與它們的基本面無關，並帶來了買入機會。

花旗重申對百度 (BIDU-US)、騰訊音樂 (TME-US) 和唯品會 (VIPS-US) 的買入評級，表示這些公司的股票遭「不幸的錯位」。花旗的看法，也獲得新加坡全球 CIO 公司 CEO Gary Dugan 等基金經理的贊同。

花旗分析師 Alicia Yap 在報告中說：「儘管我們並不確定，過去幾天內許多科技股的股價大幅波動，是否會在未來幾天引發更多的強制拋售賣壓，但是我們的確相信並放心地認為，這些下跌都與基本面無關。」