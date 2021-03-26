【富蘭克林】全球市場回顧與展望

- 主要區域股債市回顧與展望
美歐股市
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美國十年期公債殖利率自 14 個月高點回落，惟美歐新冠肺炎新增病例再度上升，市場權衡經濟及政策前景牽動美股震盪收黑，聯準會主席鮑爾表示美國經濟復甦步伐快於預期，但復甦遠未完成，聯準會將繼續為經濟提供所需的支持並淡化通膨擔憂，美國總統拜登表示政府下一項主要議題是重建基礎設施，後續將宣布重建美好未來計畫 (Build back better)，針對中國議題，拜登承諾要在創新和基礎設施上投入比中國更多的資金，以防止中國取代美國成為世界上最強大的國家，不過，拜登並未就是否繼續對中國產品加徵懲罰性關稅表態。疫情加劇引發疫苗戰升溫，封鎖延長則使夏季旅遊期待落空及經濟復甦前景壟罩陰霾，掩蓋了近週經濟數據報喜的利多，尤其三月份歐元區採購經理人指數為自去年 11 月以來首度回升至 50 榮枯分水嶺之的上擴張區。能源、礦業、銀行及旅遊休閒等景氣復甦類股近週回落，公用事業、電信及醫療等類股則相對展現防禦特性帶來下檔保護，支撐歐股在近期國際市場大幅波動下仍收平盤。經濟數據錯綜：美國上週初請失業救濟金人數減少 9.7 萬人至 68.4 萬人之一年新低，第四季 GDP 季比年率終值為成長 4.3%，高於前值，三月 Markit 美國製造業及服務業 PMI 初值分別上升至 59 及 60，而原物料短缺和供應鏈中斷加劇通膨擔憂，美國企業商品價格指數升至歷史新高，受冬季惡劣天氣影響，二月新屋銷售及成屋銷售分別下降 18.2% 及 6.6%，二月耐久財訂單意外下滑 1.1%，飛機除外之非國防資本財新訂單減少 0.8%。三月份製造業採購經理人指數初值: 歐元區 62.4、德國 66.6、法國 58.8，服務業採購經理人指數: 歐元區 48.8、德國 50.8、法國 47.8，綜合採購經理人指數初值: 歐元區 52.5、德國 56.8、法國 49.5，歐元區三月份消費者信心指數 - 10.8，德國四月份 GfK 消費者信心指數 - 6.2 大幅優於預估及前值，皆優於預估及前值。
史坦普 500 十一大類股漲跌互見，公債殖利率回落帶動防禦型的公用事業、民生消費及不動產類股以 1.7%~2.4% 漲幅領先；循環性的工業及能源類股收高 0.4%，航空股回檔 4.7%，所幸加拿大太平洋鐵路宣布以 250 億美元現金加股票收購 Kansas City Southern，將打造第一條貫穿美國、墨西哥與加拿大的鐵路網，Kansas City Southern 股價大漲 12.7%，CSX 亦上揚 5%；參議員桑德斯提出降低處方藥價的提案，藥價擔憂重燃壓抑生技製藥股表現，所幸醫療保健設備股 Baxter 及 Stryker 股價漲逾 2.3%，支撐醫療類股小漲 0.12%；反觀市場擔憂影音串流平台將使有線電視面臨嚴重的用戶流失風險，ViacomCBS 及 Discovery 股價下挫，推特及臉書跌逾 3.9%，拖累通訊服務類股以 1.54% 表現居末；郵輪股下挫，運動品牌 Nike 因中國民眾揚言抵制拖累股價跌逾 6%，特斯拉收低 2%，領跌消費耐久財類股收低 1%；銀行股領跌金融類股回檔 0.73%；科技類股幾近持平，英特爾將擴大晶片製造能力，股價震盪收黑 2.7%，反觀半導體設備商應用材料及科林研發股價上揚，軟體與服務股由傳統軟體商甲骨文及 IBM 領漲，基期較高的 Salesforce 及 Paypal 下跌 3%(類股表現僅含價格變動)。
終場道瓊工業指數下跌 0.03% 至 32,619.48 點，史坦普 500 指數下跌 0.08% 至 3,909.52 點，那斯達克指數下跌 1.79% 至 12,977.68 點，費城半導體指數下跌 1.71% 至 2,959.88 點，羅素 2000 指數下跌 4.56% 至 2,183.12 點，那斯達克生技指數下跌 4.43% 至 4,676.20 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.01% (彭博資訊，統計期間為 3/22~3/25，含股利及價格變動)
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中長線投資展望：逢回分批佈局美國創新成長 + 價值補漲題材，留意歐股政策作多行情
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美股：美國通過 1.9 兆美元紓困法案並加速新冠疫苗施打，可望提振美國經濟復甦動能，券商接連上修美國經濟成長率預測，摩根士丹利 (3/9) 上修 2021 年美國 GDP 成長率 0.8 個百分點至 7.3%，2022 年 GDP 預估成長 4.7%，高盛證券 (3/13) 預估 2021 年及 2022 年美國 GDP 成長率分別為 7.0% 及 5.1%。
富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾認為，隨著疫苗施打，先前被抑制的需求獲得釋放，經濟增長及消費支出可望加速，美股中長期前景依然樂觀，未來股市回報主要將由獲利成長所驅動。葛蘭 ‧ 包爾看好數位創新的投資機遇，數位創新的影響性已從科技業擴及工業、醫療、金融等其他產業，有助加速產業發展並提高國際競爭力。科技股方面，許多科技公司具備較快的成長性、更高的現金流量以及更高的投資回報率，考量科技股對於整體指數的獲利貢獻、未來 3~5 年的成長前景高於市場平均，整體科技類股並沒有被高估。
富蘭克林證券投顧表示，儘管近期美股震盪加大，然而，美國景氣動能改善，輔以聯準會多次重申將維持寬鬆貨幣政策，預期股市短線震盪無礙多頭格局，建議投資人不妨趁股市回檔之際掌握分批承接機會，或者持續以大額定期定額方式布局產業配置多元的美國成長型股票基金，產業方面，科技及生技產業分別受惠企業數位轉型及人口高齡化趨勢成長前景明確，部分資金可搭配側重循環類股配置的價值型股票基金操作，掌握類股輪動機會。
歐股：Refinitiv 資料 (截至 3/23) 顯示，預期第四季度 STOXX 600 公司的獲利將下滑 14.5%，前週預期下滑 15.2%，，營收預期下滑 11.1%，前週預期下滑 10.5%，目前有 277 家企業公布第四季獲利，65% 的企業公布獲利優於預期，326 家企業公布第四季營收，54.9% 的企業公布營收優於預期，下週將有 3 家道瓊歐洲 600 企業公布獲利。Refinitiv 預期第四季整體產業獲利下滑 14.5%，原物料類股正成長 76.8% 最佳，不動產獲利成長 61.3% ㄐ居次，循環性消費獲利成長 34.7% 居於第三，公用事業及非循環性消費類股亦有獲利成長 13% 及 4.2%，能源類股則下滑 57.4% 最差，整體營收預期下滑 11.1%，以不動產類股正成長 24.9% 最佳，科技類股正成長 7.9% 居次，其他類股營收均為負成長，能源類股下滑 36.9% 表現最差。富蘭克林證券投顧表示，歐洲陷入第三波疫情，在疫苗接種進度尚未改善下無異是雪上加霜，也使原本對夏季旅遊的期待落空，惟時序進入第二季，依據歐盟預估，疫苗供應將可望加速，包括輝瑞、嬌生及 Moderna 將到貨的數量已可使第二季每日施打數量相較目前加倍，有望在第三季達到 70% 以上人口接種的目標。另一方面，歐元區三月份採購經理人指數報 52.5，終結自去年 11 月以來連續四個月位於 50 榮枯分水嶺之下的緊縮情況，其中出口貢獻成分高，全球經濟活動持續復甦下，歐洲企業全球化佈局比重較高的優勢將可望受惠。此外，歐盟復甦基金的推動及逐步落實，不但反應出更加團結的歐洲聯盟，也將更進一步推動歐洲經濟邁向長期可持續性的成長。另一方面，美歐關係在美國總統拜登上任後逐漸改善，例如近期雙方同意暫停因飛機補貼爭議而實施的數十億美元的進口關稅，且美國總統拜登簽署簽署氣候變遷的行政命令，有意打造美國為最大清潔能源出口國，正與歐洲的綠色政綱互相呼應，亦將直接嘉惠作為環境投資先驅的歐洲市場及相關產業，在類股輪動加速下，建議投資人介入歐洲股市以直接受惠刺激政策的循環類股為布局核心，長線在 ESG 等新興題材支持下，歐股有望重新吸引投資人目光。
全球新興股市
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歐洲國家疫情增溫與擴大封鎖措施引發投資人對於全球經濟復甦前景疑慮，土耳其央行總裁意外遭解職引發土國股匯大幅下挫也影響整體投資信心，壓抑新興股市走弱。
中國人行行長易綱表示中國仍有向經濟注入流動性的空間、中國證監會主席易會滿表示部分投資人過度關注國外市場因素，官員評論有助提振陸股投資信心，掩蓋中國與美歐等西方國家因新疆人權議題所起爭執之地緣政治利空，陸股週線小幅收紅，滬深 300 指數十大類股以醫藥衛生、科技與通訊類股表現較佳，中國官方計劃釋放 50 萬噸鋁儲備庫存衝擊中國鋁業重挫，領跌原物料類股下挫。美國證券交易委員會開始實施外國企業問責法，可能導致不合規定之中概股於美股下市，消息指出中國監管機構提議由幾家網路巨擘成立合資企業、加強對於網路平台大數據的有效監管，美中政策面利空拖累騰訊、阿里巴巴等網路股下挫，領跌港股收黑，香港與澳門因包裝有瑕疵而宣佈暫時停用 BioNTech 新冠肺炎疫苗，該項政策也衝擊港股投資信心。受惠半導體與汽車外需暢旺，南韓三月前 20 日出口較去年同期成長 12.5%，南韓國會通過 14.9 兆韓元追加預算，提供予中小企業與疫情受創者更多補助，韓股由運輸、機械、金屬礦業等類股領漲收在平盤之上，其中美國下調南韓鋼鐵進口關稅推升浦項鋼鐵大漲 10.2%。印度近兩週每日新冠肺炎新增確診人數攀升，進一步實施封鎖的擔憂拖累印股走弱，印度石油天然氣、Hero MotoCorp 等股領跌盤勢。巴西新冠肺炎新增確診案例亦持續攀升、壓抑市場情緒，巴西股市由消費性耐久財、工業等類股領收黑。
總計過去一週摩根士丹利新興市場指數下跌 3.58%、摩根士丹利新興市場小型企業指數下跌 2.24%、摩根士丹利亞洲不含日本指數下跌 3.41%，摩根士丹利拉丁美洲指數下跌 4.01%、摩根士丹利東歐指數下跌 3.60%。(彭博資訊美元計價，統計期間為 3/22~3/25，含股利及價格變動)
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富蘭克林證券投顧表示，本波債券殖利率攀升的原因主要受景氣回升與通膨上揚的預期所拉動，並非央行欲緊縮政策所致，包含聯準會在內的主要央行仍持續釋放寬鬆政策意向，市場流動性充沛無虞搭配經濟前景改善，預期金融市場修正後仍將有所表現，資金於各類型股票與區域輪動的趨勢則將延續。此外雖然今年以來人行偏向中性的公開市場操作 (等量續作、無淨投放) 難以提供市場更明確的政策訊號，但觀察中國二月份銀行新增貸款與社會融資規模均高於預期，信貸數據顯示官方貨幣政策並未明顯轉向，符合中國國務院總理李克強所提，保持政策的連續性和可持續性，去年政策力道合理今年政策沒有必要急轉彎之論調，預期應能舒緩投資人對於政策正常化過快之擔憂，而信貸數據中影子銀行規模有所下降、企業融資需求強勁，顯示企業經營活動持續反彈，中國經濟基本面仍處於復甦軌道。
富蘭克林證券投顧表示，新興市場產業結構組成在過去十年見到顯著轉型，現階段科技、網路、零售、新能源等破壞式創新產業發展的結構性趨勢，將驅動可持續性的較佳的獲利成長動能，這些企業值得被賦予更高的評價水準，但整體新興市場相對美股評價卻仍有三成折價，預期在資金充沛環境與美股評價面已高的情況下，評價面優勢將會是驅動新興股市表現優於美股的重要動能，即便波動程度可能加大，但仍預估 2021 年新興市場可望表現強勁。看好數位經濟結構性趨勢題材以及循環性產業前景，尤其受惠於創新與數位轉型帶動，結合亞洲國家消費蓬勃發展與市場整合，將創造眾多具投資機會的優質企業。
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全球債市
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成熟政府債市：富時全球債券指數本週反彈 0.66%，美國經濟數字喜憂參半，房市和耐久財訂單數字不佳，但就業和採購經理人數據攀高，聯準會主席鮑爾重申通膨因基期因素而上升，應為暫時現象，加上歐洲疫情惡化，商品市場拉回，美國十年期公債殖利率回落 8.78 點至 1.6332%，美國公債上漲 0.70%。歐洲公債亦上漲 0.77%，德法等國病例數回升，多國加緊防疫措施，避險需求推升公債普遍上漲 (彭博資訊，截至 3/25)
新興債市：彭博巴克萊新興國家美元主權債指數本週下跌 0.11%、當地公債指數 (換成美元) 下跌 0.69%、道瓊伊斯蘭債指數反彈 0.12%、富時波灣債市指數上漲 0.31%。美國公債殖利率滑落，新興債市壓力暫獲紓解，然而其中土耳其美元主權債挫跌 6.54%，其央行上週升息後，總裁遭總統撤換成偏好低利率的官員擔任，政治干預引發投資人抛售土債資產，所幸對其他新興債市造成的恐慌並不持久。然因歐洲疫情惡化，智利和波蘭也加緊防疫措施，商品市場回檔，拖累墨西哥和哥倫比亞公債跌逾 1%，墨西哥三月上半月通膨率超出預期，央行決議先維持利率不變。標準普爾信評 3/24 調降智利主權債信評級至 A + 級(原 AA - 級)，因擔憂該國財政赤字恐因對抗疫情的振興方案支出上升而惡化，加上銅價拉回，智利公債回檔 0.74%。投資人風險趨避情緒增強，摩根大通新興國家美元主權債利差上揚 21 點至 374 基本點(彭博資訊，截至 3/25)
公司債市：彭博巴克萊美國高收益債券指數上漲 0.56%，歐洲高收益債指數上漲 0.18%；美國投資級公司債指數上漲 0.62%。再平衡及逢低買盤進駐，淡化美債拍賣需求疲弱影響，同時德法重啟封鎖措施，避險買盤提供債市支撐，美債拋售緩和，殖利率拉回支撐信用債市表現，高收債及投資等級債齊步上揚，各產業漲跌互見。美國高收債各產業債均上漲，以不動產、工業債領漲，子產業中以家庭耐久財、REITs 及娛樂債表現較佳，僅能源設備、食品債收黑。歐洲高收債受第三波疫情拖累市場風險情緒，收斂漲勢，但週線仍收紅。公債殖利率拉回，激勵投資等級債反彈，其中以通訊、工業債領漲，個別公司債中，軟體板塊重獲市場青睞，看好雲端及數位資料處理需求，以資訊服務公司 Iron Mountain 公司債領漲。利差方面，彭博巴克萊美國高收益債指數利差降 8 點至 329 點；歐洲高收益債指數利差擴大 1 點至 322 點 (彭博資訊，截至 3/25)
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利率會議：匈牙利 (3/23，預期維持政策利率水準於 0.60%)，泰國 (3/24，預期維持政策利率水準於 0.5%)，菲律賓 (3/25，預期維持政策利率水準於 2.00%)，南非 (3/25，預期維持政策利率水準於 3.50%)，墨西哥 (3/26，預期維持政策利率水準於 4.00%)。
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富蘭克林證券投顧表示，今年以來美國公債殖利率彈升，主要反應寬鬆貨幣政策、大規模財政刺激方案、經濟復甦帶動通膨預期等因素。儘管如此，仍有些壓抑通膨的因素存在，例如過剩產能導致產出缺口為負、高失業減緩工資上漲壓力等。因此預期短期通膨可能上揚，但是否發展為持續性高通膨，則仍待觀察。考量聯準會態度仍將維持超寬鬆政策，利差型債券仍有空間，建議此時可靠攏於能受惠於經濟成長和通膨環境的債券類別，例如：(1) 美歐高收益公司債可跟隨企業獲利成長機會；(2) 短天期的新興國家當地公債可分享景氣動能強的亞洲貨幣，以及油、銅生產國貨幣升值機會；(3) 波灣債市可分享石油上漲強化產油國償債品質的機會；(4) 伊斯蘭債市因具備低波動、低相關特色，則可做為抵減股票波動、分散投資組合的防禦配置。
富蘭克林證券投顧表示，儘管預期主要央行將繼續保持低利率的政策環境，但非系統性的經濟復甦可能呈現 V 型成長，輔以大規模財政計畫，過去長期低迷的通膨水準可能走升，市場預期美國十年期公債殖利率將於年底觸及 1.75%，展望後市，債市的投資依舊充滿挑戰，尤其需留意當殖利率的上行壓力自長端向短端延伸，信用債市可能進一步受到影響，以利差來看，高收債的收益回報表現仍具吸引力，匯市則是另一個需要留意的變數，將牽動債市佈局上的調整方向。
富蘭克林證券投顧建議，市場對於經濟復甦的正面反應加速了信用債市的利差縮窄，而雖然近期公債殖利率的上揚已對高評級的投資等級債帶來些許壓力，但所幸目前全球央行的政策主軸仍偏寬鬆，預期殖利率將維持緩升格局，信用債市仍有表現機會，布局上建議聚焦還有利差收斂空間的產業債，而利差收斂接近滿足點的標的則須留意若殖利率走揚震盪可能加大，我們樂觀中仍抱持謹慎的看法，預期地區、產業的分歧仍將延續，波動及輪動將常駐市場之中，美國有望於成熟市場中率先擁抱復甦，美高收依舊為主要配置，而歐洲區域復甦錯雜，若嚴格的限制措施能夠有效控制疫情，則也將具有相當投資機會，可適度於投組中建立衛星部位。
國際匯市
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過去一週表現回顧：官員背書美國經濟健康加以避險需求推升，美元漲勢勢如破竹
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聯準會主席與財長葉倫本週同赴國會作證，重申通膨並未失控並看好美國經濟健康，而拜登政府將再推出高達 3 兆美元的經濟發展計畫則更進一步推升經濟強勁復甦的期待，此外，歐洲爆發第三波疫情，各國重啟或延長防疫封鎖，加上歐洲疫苗戰增添避險情緒，推升了美元避險買盤，各項因素簇擁下，美元近週漲勢凌厲，勁升 1%。歐元則陷於疫情重燃、疫苗落後、夏季旅遊期待落空及經濟復甦之路顛簸的陰霾，即便所公布最新歐元區採購經理人指數報喜，終結自去年 11 月以來連續四個月位於 50 榮枯分水嶺之下的緊縮情況，惟市場信心薄弱，壓抑歐元近週走勢疲弱，週跌 1.2%，累計本月來貶值 2.6%。今年來支撐英鎊強勁的最主要因素 - 疫苗接種進度領先，在歐洲疫情重燃及英國疫苗仰賴進口而產生供應疑慮下，打壓英鎊快速回貶，週跌 1%。本週美債殖利率自高檔略為回落而相對持穩下，日圓亦維持相對緩和的走勢，在 G-10 國家中表現亦相對平穩，週跌 0.3%。而新興國家貨幣則在美元近期勢如破竹強漲下明顯承壓，尤其商品題材的智利披索、巴西里拉及俄羅斯盧布等，更是受到疫情衝擊、需求疑慮等影響，近週拉回幅度達 1.5%~3%，此外，上週末土耳其總統因不滿央行總裁自去年 11 月上任來累積升息達 8.75 個百分點的鷹派作法，意外將其撤換，引發土耳其股匯市急跌，則使得土耳其里拉近週重挫逾 10%，在新興國家逐漸進入對抗通膨的升息循環下，尤其是疫情尚不明朗的拉丁美洲國家，後續政策的難度及變數料將使貨幣走向大幅波動。(彭博資訊，截至 2021/3/26 15:45)
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觀察焦點與投資展望：利多簇擁美元強勢挑戰年線，非美貨幣承壓
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富蘭克林證券投顧表示，美元近期獲國內經濟表現、疫情發展及政策支持等多方面利多加持，此外，在國際情勢上，拜登則展現了對中國越來越強硬的態度，除了與英國、加拿大及歐盟等針對人權問題對中國官員和實體進行制裁外，拜登在上任後的首場正式記者會上承諾，美國將防止中國成為世界上最強大的國家，而美國證交會重申開始實施外國公司財務審計，使得中資 ADR 遭下市風險再度聚焦，國際情勢相對緊繃下，亦推升了美元避險買盤，美元猛烈攻勢近期料將延續，站穩年線 92.7 附近價位後，可望進一步上攻 93 整數關卡，甚至上看去年 11 月初高點 94。歐元受疫情及疫苗戰衝擊，近週失速跌破年線，短線美元強漲下歐元恐將進一步下探去年 11 月漲勢啟動前的整理區間 1.16~1.18，惟可留意疫苗進展，若如歐盟的樂觀預估，第二季供應量將加速使施打數量倍增，或可為歐元提供些許支撐。英國近期公佈的 2 月 CPI 年增 0.4%，核心 CPI 年增亦僅有 0.9%，皆大幅低於預估，顯示英國經濟仍缺乏通膨壓力，相對也削弱了英鎊，所幸英國政府和歐盟委員會發表聯合聲明，試圖達成疫苗供應協議以解決爭端，使英鎊在 1.37 附近取得短暫支撐，預料在疫苗接種進度能維持的情況下，半年線 1.363 價位或不易跌破，否則可能下探年初低點 1.35。殖利率上揚壓力趨緩使近期日圓在 109 附近價位相對具備韌性，而疫情再起及國際情勢趨緊的避險情緒，也為日圓帶來了些許支撐，惟美元漲勢強勁下，日圓如貶破今年低點價位 109.3 恐指向 110，往下則看去年疫情爆發前後的 111~112 區間。
天然資源與黃金
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過去一週表現回顧：歐洲國家疫情增溫引發原油需求前景擔憂，油價回落
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受德法等歐洲地區為對抗疫情而重啟封城措施影響，投資人重新評估需求復甦前景，美國能源資訊局 (EIA) 數據顯示，截至 3/19 為止一週，美國原油庫存增加 190 萬桶，連續五週增加，相比市場預期為庫存下滑，供需面不利因素衝擊油價下挫，長榮海運巨型貨輪長賜輪於蘇伊士運河擱淺，導致往來海運受阻，雖一度推升油價大漲，然未能扭轉油價全週跌勢，總計西德州近月原油期貨價格週線下跌 4.69%。基本金屬部分，歐洲國家疫情增溫加以美元匯價走強壓抑金屬價格走勢，倫敦金屬交易所三個月期銅價格下跌 3.06%，CRB 商品價格指數週線下跌 2.35%。鮑爾稱隨經濟復甦適合條結構債規模，殖利率持穩及美元走強，淡化疫情帶動的避險買盤，週線金價小跌作收。美國 2020 年第四季 GDP 意外上修至 4.3%，同時近週初領失業補助人數也低於預期，亮眼數據提振經濟復甦前景，而聯準會主席鮑爾受訪表示，隨著美國經濟復甦，通膨和充分就業目標取得實質進展，將減少債券購買規模，理事 Kaplan 則預期將於 2022 年啟動升息，鷹派談話沖淡寬鬆政策前景，此外，財長葉倫於聽證會表示若銀行財務結構良好，可能准予恢復配息也降低了無孳孳息黃金吸引力，沖淡此前歐洲多國延長封鎖措施，第三波疫情引發的市場擔憂情緒，輔以美元轉強壓抑，近月黃金期貨週線下跌 0.75%，收於 1725.1 美元 / 盎司(資料截至 3/25)。
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觀察焦點與投資展望：疫苗進展、OPEC + 動向、全球經濟前景
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富蘭克林證券投顧表示，評估國際油價近日回檔主要反應自去年 11 月以來波段逾八成的漲幅漲勢過快，且油價已回升至疫情前水準的 60 美元之上，確實進一步再大幅上漲也面臨壓力，不過隨著疫苗接種持續進展搭配美國大規模刺激政策推動，經濟活動與原油需求回升趨勢仍不會改變，高盛 (2/21) 預估今年底明年初即有望去化自 2019 年底以來積累的庫存，輔以 OPEC + 高度自律的減產動作，都將成為油價下檔支撐。近期觀察指標為 OPEC + 於 4/1 會議，將討論五月份生產協議，包含是否恢復多達每日 50 萬桶的產量，以及沙烏地阿拉伯目前每日 100 萬桶自願性減產政策後續。就能源類股而言，全球疫情有逐步降溫跡象加以美國持續推動大規模刺激政策，預期具備評價面優勢的能源類股仍是經濟動能回升、再通膨交易動能增溫的受惠標的，對於希望對沖通膨風險的投資人，近期油價回跌反而提供希望增加商品概念部位的一個較佳進場機會。
富蘭克林證券投顧表示，官員談話偏鷹，美元轉強壓抑黃金後市表現。季底投組再平衡交易湧現，債市買盤緩和暴衝的公債殖利率升勢，釋放了部分短線金價下行壓力，但整體來看，主導多頭趨勢的貨幣政策似乎出現鬆動跡象，儘管聯準會維持利率水準，但近期官員談話依舊無意對公債殖利率上行施壓，其中鮑爾表示隨經濟復甦將削減購債規模，理事 Kaplan 預期將於 2022 年進行升息，相較過去景氣循環後的政策變化，這次決策者的步調似乎有所不同，首先此前聯準會會議才重申 2023 年前不會升息，然而觀察會後官員的發言，這很大程度取決於經濟表現和政策目標是否達成，在拜登刺激政策及基建計畫提振之下，將有助帶動就業市場復甦，考量中長線景氣向上的基調，風險偏好升溫持續降低避險力道，尤其近期黃金 ETF 持倉呈現逢彈減碼，CFTC 投機期貨淨多單部位也減少，建議可留意後續通膨急遽走升帶動的反彈時點，適度逢高調節，但所幸目前黃金和金礦股相關標的評價面不貴，預期整理後成長的配息及持續的現金流創造能力，仍將吸引投資人，同時黃金與各類資產具有低相關性，可於投組中配置，提高多樣性。
- 未來一週重要觀察指標
重要經濟數據與觀察指標：
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日期
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國家
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經濟數據與觀察指標
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預估值
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上期值
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3/26
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美國
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二月個人所得 / 個人支出
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-7.2%/-0.8%
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10%/2.4%
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3/26
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美國
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二月 PCE 平減指數 (年比)/ 核心 PCE
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1.6%/1.5%
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1.5%/1.5%
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3/26
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美國
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三月密西根大學消費者信心指數終值
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83.6
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83
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3/29
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美國
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聯準會官員 Waller 談話
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-- /--
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-- /--
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3/30
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美國
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聯準會官員 Quarles、Williams 談話
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-- /--
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-- /--
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3/30
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美國
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一月 FHFA 房價指數 (月比)
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1.30%
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1.10%
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3/30
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美國
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一月標普 / 凱斯席勒 20 城市房價指數 (月比)/(年比)
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1.2%/--
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1.25%/10.10%
|
3/30
|
美國
|
三月經濟諮詢委員會消費者信心指數
|
96
|
91.3
|
3/31
|
中國
|
三月製造業 / 非製造業 PMI
|
51.2/52.3
|
50.6/51.4
|
3/31
|
美國
|
三月 ADP 就業變動
|
50 萬人
|
11.7 萬人
|
3/31
|
美國
|
三月芝加哥採購經理人指數
|
60
|
59.5
|
3/31
|
美國
|
二月成屋待完成銷售 (月比)/(年比)
|
-2.7%/--
|
-2.8%/-8.2%
|
4/1
|
日本
|
第一季日銀短觀大型製造業指數
|
-1
|
-10
|
4/1
|
中國
|
三月財新製造業 PMI
|
51.3
|
50.9
|
4/1
|
美國
|
聯準會官員 Harker 談話
|
-- /--
|
-- /--
|
4/1
|
美國
|
上週初請失業救濟金人數
|
--
|
68.4 萬人
|
4/1
|
美國
|
三月 Markit 美國製造業採購經理人指數終值
|
--
|
59
|
4/1
|
美國
|
二月營建支出 (月比)
|
-0.80%
|
-1.70%
|
4/1
|
美國
|
三月 ISM 製造業指數
|
61
|
60.8
|
4/2
|
美國
|
三月非農業就業人口變動 / 失業率
|
60 萬人 / 6%
|
37.9 萬人 / 6.2%
|
4/2
|
美國
|
三月平均時薪 (月比)/(年比)
|
0.2%/4.5%
|
0.2%/5.3%
|
|
資料來源：彭博資訊，富蘭克林證券投顧整理。
重要企業財報：
|
|
日期
|
公司
|
預估每股獲利
|
上年同期
|
3/31 盤前
|
美光科技公司
|
0.924
|
0.45
|
資料來源：富蘭克林證券投顧整理，單位：除特別註明之外均為美元，時間以當地時間為準。
主要金融市場休市一覽表：
|
|
日期
|
國家
|
節日
|
3/29
|
印度
|
侯麗節 (Holi)
|
4/1
|
阿根廷、墨西哥、祕魯
|
復活節前星期四
|
4/2
|
阿根廷、澳洲、奧地利、巴西、智利、法國、德國、香港、匈牙利、印度、印尼、盧森堡、墨西哥、祕魯、英國、美國
|
耶穌受難日
|
4/2-4/5
|
台灣
|
兒童節與民族掃墓節
|
4/5
|
澳洲、奧地利、法國、德國、 匈牙利、盧森堡、波蘭、英國
|
復活節
|
4/5
|
中國、香港
|
清明節假日
|
4/6
|
香港
|
復活節星期一補假
|
4/6
|
泰國
|
節基王朝開國紀念日
|
4/13-4/15
|
泰國
|
宋干節假日
|
4/21
|
巴西
|
革命英雄日
|
4/21
|
印度
|
拉瑪節 (Ram Navami)
|
4/23
|
土耳其
|
國家主權與兒童節
|
資料來源：彭博資訊
- 主要市場表現回顧
|
|
股市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
道瓊工業指數
|
32619.48
|
-0.03
|
5.60
|
8.53
|
21.23
|
7.09
|
47.80
|
史坦普 500 指數
|
3909.52
|
-0.08
|
2.69
|
5.97
|
19.45
|
4.45
|
51.19
|
那斯達克指數
|
12977.68
|
-1.79
|
-1.57
|
1.52
|
19.38
|
0.86
|
67.84
|
MSCI 歐洲指數
|
140.26
|
0.01
|
4.92
|
7.61
|
20.17
|
6.82
|
33.47
|
新興市場指數
|
1288.42
|
-3.58
|
-3.62
|
3.15
|
22.57
|
0.02
|
55.05
|
亞洲不含日本指數
|
848.89
|
-3.41
|
-4.21
|
4.45
|
22.50
|
0.85
|
56.45
|
上海證交所綜合指數
|
3418.33
|
0.40
|
-2.58
|
0.65
|
6.23
|
-1.57
|
26.55
|
恆生中國企業指數
|
10966.06
|
-2.82
|
-2.50
|
5.14
|
18.00
|
2.12
|
20.68
|
台灣加權股價指數
|
16305.88
|
1.47
|
2.35
|
13.93
|
33.69
|
10.83
|
73.04
|
韓國 KOSPI 指數
|
3041.01
|
0.05
|
0.93
|
10.21
|
35.98
|
5.83
|
84.54
|
泰國 SET 股價指數
|
1579.53
|
0.84
|
6.00
|
7.02
|
28.04
|
9.75
|
48.82
|
印度孟買指數
|
49082.08
|
-1.52
|
0.03
|
4.71
|
31.83
|
3.00
|
65.73
|
新興拉丁美洲指數
|
2251.06
|
-4.01
|
2.30
|
-6.29
|
23.37
|
-7.41
|
37.15
|
新興東歐指數
|
160.95
|
-3.60
|
-0.49
|
0.15
|
22.96
|
-1.07
|
36.72
|
HFRX 全球對沖策略指數
|
1392.10
|
-0.66
|
-0.50
|
1.56
|
6.49
|
0.84
|
16.10
|
債市
|
最新價位
|
一週 %
|
一個月 %
|
三個月 %
|
六個月 %
|
今年來 %
|
一年 %
|
全球政府債市
|
804.06
|
0.66
|
0.59
|
-2.41
|
-2.54
|
-2.59
|
-0.79
|
投資等級公司債指數
|
3392.98
|
0.62
|
-0.61
|
-4.05
|
-1.76
|
-4.71
|
11.35
|
全球高收益債指數
|
1499.12
|
-0.13
|
-1.22
|
-0.46
|
7.17
|
-0.98
|
26.84
|
美國十年公債
|
1648.81
|
1.13
|
-0.86
|
-5.79
|
-7.92
|
-5.97
|
-6.14
|
美國政府債 GNMA
|
1873.40
|
0.32
|
0.11
|
-0.75
|
-0.27
|
-0.85
|
0.10
|
美國高收益公司債
|
2349.94
|
0.56
|
-0.31
|
1.02
|
7.77
|
0.51
|
27.13
|
美國複合債
|
2317.08
|
0.50
|
-0.18
|
-2.80
|
-2.52
|
-3.13
|
1.87
|
歐洲高收益公司債
|
428.34
|
0.18
|
0.21
|
2.03
|
7.82
|
1.94
|
24.00
|
新興國家美元主權債
|
401.92
|
-0.11
|
-0.99
|
-4.66
|
-0.53
|
-5.08
|
11.88
|
新興國家原幣債市
|
146.55
|
-0.69
|
-2.39
|
-3.05
|
3.53
|
-3.53
|
9.88
|
伊斯蘭債指數
|
199.54
|
0.12
|
-0.50
|
-0.88
|
1.06
|
-0.95
|
10.70
|
資料來源：彭博資訊，含股利，截至 2021/3/26，16:50。投資級債、高收益債、複合債及新興債採彭博巴克萊債券指數，伊斯蘭債採道瓊債券指數，其餘均採富時債券指數，除新興債換算為美元計價外，其餘指數皆以原幣計價，截至 2021/3/25。
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