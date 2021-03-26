【富蘭克林】全球市場回顧與展望

美國十年期公債殖利率自 14 個月高點回落，惟美歐新冠肺炎新增病例再度上升，市場權衡經濟及政策前景牽動美股震盪收黑，聯準會主席鮑爾表示美國經濟復甦步伐快於預期，但復甦遠未完成，聯準會將繼續為經濟提供所需的支持並淡化通膨擔憂，美國總統拜登表示政府下一項主要議題是重建基礎設施，後續將宣布重建美好未來計畫 (Build back better)，針對中國議題，拜登承諾要在創新和基礎設施上投入比中國更多的資金，以防止中國取代美國成為世界上最強大的國家，不過，拜登並未就是否繼續對中國產品加徵懲罰性關稅表態。疫情加劇引發疫苗戰升溫，封鎖延長則使夏季旅遊期待落空及經濟復甦前景壟罩陰霾，掩蓋了近週經濟數據報喜的利多，尤其三月份歐元區採購經理人指數為自去年 11 月以來首度回升至 50 榮枯分水嶺之的上擴張區。能源、礦業、銀行及旅遊休閒等景氣復甦類股近週回落，公用事業、電信及醫療等類股則相對展現防禦特性帶來下檔保護，支撐歐股在近期國際市場大幅波動下仍收平盤。經濟數據錯綜：美國上週初請失業救濟金人數減少 9.7 萬人至 68.4 萬人之一年新低，第四季 GDP 季比年率終值為成長 4.3%，高於前值，三月 Markit 美國製造業及服務業 PMI 初值分別上升至 59 及 60，而原物料短缺和供應鏈中斷加劇通膨擔憂，美國企業商品價格指數升至歷史新高，受冬季惡劣天氣影響，二月新屋銷售及成屋銷售分別下降 18.2% 及 6.6%，二月耐久財訂單意外下滑 1.1%，飛機除外之非國防資本財新訂單減少 0.8%。三月份製造業採購經理人指數初值: 歐元區 62.4、德國 66.6、法國 58.8，服務業採購經理人指數: 歐元區 48.8、德國 50.8、法國 47.8，綜合採購經理人指數初值: 歐元區 52.5、德國 56.8、法國 49.5，歐元區三月份消費者信心指數 - 10.8，德國四月份 GfK 消費者信心指數 - 6.2 大幅優於預估及前值，皆優於預估及前值。 史坦普 500 十一大類股漲跌互見，公債殖利率回落帶動防禦型的公用事業、民生消費及不動產類股以 1.7%~2.4% 漲幅領先；循環性的工業及能源類股收高 0.4%，航空股回檔 4.7%，所幸加拿大太平洋鐵路宣布以 250 億美元現金加股票收購 Kansas City Southern，將打造第一條貫穿美國、墨西哥與加拿大的鐵路網，Kansas City Southern 股價大漲 12.7%，CSX 亦上揚 5%；參議員桑德斯提出降低處方藥價的提案，藥價擔憂重燃壓抑生技製藥股表現，所幸醫療保健設備股 Baxter 及 Stryker 股價漲逾 2.3%，支撐醫療類股小漲 0.12%；反觀市場擔憂影音串流平台將使有線電視面臨嚴重的用戶流失風險，ViacomCBS 及 Discovery 股價下挫，推特及臉書跌逾 3.9%，拖累通訊服務類股以 1.54% 表現居末；郵輪股下挫，運動品牌 Nike 因中國民眾揚言抵制拖累股價跌逾 6%，特斯拉收低 2%，領跌消費耐久財類股收低 1%；銀行股領跌金融類股回檔 0.73%；科技類股幾近持平，英特爾將擴大晶片製造能力，股價震盪收黑 2.7%，反觀半導體設備商應用材料及科林研發股價上揚，軟體與服務股由傳統軟體商甲骨文及 IBM 領漲，基期較高的 Salesforce 及 Paypal 下跌 3%(類股表現僅含價格變動)。 終場道瓊工業指數下跌 0.03% 至 32,619.48 點，史坦普 500 指數下跌 0.08% 至 3,909.52 點，那斯達克指數下跌 1.79% 至 12,977.68 點，費城半導體指數下跌 1.71% 至 2,959.88 點，羅素 2000 指數下跌 4.56% 至 2,183.12 點，那斯達克生技指數下跌 4.43% 至 4,676.20 點；MSCI 歐洲指數上漲 0.01% (彭博資訊，統計期間為 3/22~3/25，含股利及價格變動)