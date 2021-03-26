【富蘭克林】觀察風向，車用與工業類股有機會

受美股四大指數昨日收紅影響，台灣加權股價指數週五開高走高，終場收紅 245.74 點或 + 1.53%，收 16,305.88 點 (證交所，截至 3/26 收盤)，成交量 2,971.44 億 (台幣)，周線收紅。富蘭克林華美投信認為，短期內台股仍維持區間整理格局，近期盤勢無較強主流，可以進一步觀察下一波行情，預估車用與工業自動化類股有機會領漲，投資人不妨逢低擇優布局。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，台灣經濟基本面不變，但由於美國公債殖利率短期內快速上揚影響，國際資金持續抽離，賣超台股部位，造成台灣股市維持整理格局，不過，隨著美國股市逐漸回穩，台股也可以重新尋找第二季新方向。

周書玄分析，目前看來盤面上無表現較強勢的族群，短線上以生技醫療與化學類股中小型股表現較佳，但對於大盤向上，較無法使力，而目前觀察下一波盤勢主流，預估可能以車用與工業自動化類股較具表現空間，建議投資人不妨持續觀察，下一波盤勢推動的趨勢。

富蘭克林華美台股傘型之高科技基金經理人郭修伸表示，目前盤勢仍以區間整理格局為主，歐洲等地疫情又有第三度擴散的機會，不過，由於先前累積經驗，加上疫苗施打普及率提高，相信國際疫情仍偏樂觀，不至於影響經濟表現，未來仍應留意美債殖利率變化與美國對中國政策發展方向，此為最主要風險與變數。

短線上，大盤仍維持區間整理，而看好科技上游與部分傳產類，如: 半導體、記憶體、被動元件、運動休閒 (自行車、運動鞋)、貨櫃與航運等低基期類，趨勢不變，富蘭克林華美投信建議逢低擇優加碼，挑選低本益比、高殖利率或低基期的族群，或者可利用台灣股票型基金，以定期(不) 定額方式，中長期投資，以降低市場風險。

《本文不代表對任一個股的買賣建議》

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