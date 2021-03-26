【野村投信】新興國家升息風？野村投信：美元債免驚！

即便歐美國家堅定表態維持極低利率的決心，但近期新興市場國家因通膨壓力增大，開始透過升息來因應，3 月 17 日巴西央行率先以升息 3 碼，開出升息第一槍，接著土耳其與俄羅斯亦紛紛跟進，土耳其央行更一口氣升息 8 碼，首當其衝的便是新興債券市場。

當地貨幣 vs. 美元債表現兩樣情

NN(L) 系列基金台灣總代理野村投信分析，其實美元債與當地貨幣債對於升息反應不一。當地貨幣債與國家央行升降息的連動度極高，而美元債則較不受影響，雖然兩者短期均會有所波動，但以過去各央行升息後一年為例，美元債表現遠較當地貨幣債強勢，短期升息的波動反而出現逢低布局的進場佳機，投資人倒無須為此短期的震盪過於憂心。

新興債不二投資法門：美元債 + 分散布局

野村投信表示，從投資標的本質來看新興市場債，單一國家政局穩定性、經濟表現等因素，均會使個別債、匯市產生劇烈波動，因此新興債市投資更應注重分散布局，甚至納入部分邊境市場債，以降低單一國家可能出現的大幅波動。此外，從過去指數資料來看，新興債市最重要的影響還是在匯率上，同期間美元債與當地貨幣債的差距高達 70%，因此新興債的投資，透過持有強勢貨幣債更顯重要，不僅可以掌握新興國家成長潛能，更可進一步避開新興國家貨幣貶值的風險，降低為投資組合帶來的負面影響與巨幅波動。

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