101總座：今年營運勢必要成長 商場拚增10% 商辦維持滿租

台北 101(金融大樓)(2899-TE) 今 (25) 日公布財報，全年稅後純益 12.74 億元，年減約 40%，每股純益 (EPS)0.87 元，在疫情嚴峻衝擊觀光客源和商場營運之際，穩住整體表現，台北 101 總經理張振亞強調，去年下半年起商場業績明顯復甦，加上大樓仍維持近滿租的狀態，今年景氣樂觀，營運勢必要成長，其中，商場已設定成長 10% 目標，

台北 101 去年因觀光客源銳減，損失其占比約 30% 的消費大餅，不過，去年下半年起，隨著國內疫情趨緩，101 全力搶攻國人高端消費市場，張振亞說，關鍵核心策略在於，專注經營分眾客群並與國際品牌協力合作，發揮綜效。

101 商場事業處營運長朱麗文進一步指出，去年全年共舉辦 200 多場活動，是過去前所未見，甚至還舉辦去年全球首場國際珠寶展，確立了台北 101 瑞士鐘錶銷售的地位，並帶進中南部高端客戶來到 101，精品業種下半年較前一年度大幅成長 30%，使商場全年僅個位數衰退。

由於積極經營國內客市場有成，去年 30 多萬名會員消費成長達 55%，朱麗文說，101 客單價和提袋率均有效提升，提袋率已從過去的 50% 上升至 60%，活躍會員達 10 萬名，今年商場設下成長 10% 的高目標，今年力拚商場營運要超越 2019 年。

張振亞進一步說明，去年疫情持間反而有時間思考，如何整合行銷資源，並透過優化櫃位位置，創造交叉銷售，今年將延續去年的成功策略，同時優化營運場域，維持定期改裝、更新店型腳步。

另一方面，張振亞透露，辦公大樓除了年年維持近滿租的狀態，近期更有 2 個國際知名機構將會進駐，均耗時 1 年來衡量，反映 101 具備外商重點考量的消防品質、機電備援和空氣品質等競爭優勢，大樓租金將維持每年成長態勢，為營運增添穩定的動能。