〈和碩法說〉擬配4.5元股利 三大產品線需求旺今年拚逐季成長

代工大廠和碩 (4938-TW) 今 (25) 日召開法說，展望今年，總經理暨執行長廖賜政表示，今年資訊、通訊、消費等三大產品線都看不到烏雲，市場需求可望維持強勁，短期半導體、零組件仍是挑戰；和碩今日也公告去年盈餘分配，每股擬配 4.5 元現金股利，以今日收盤價 75.7 元計算，現金殖利率 5.94%。

廖賜政表示，今年三大產品線都可望成長，其中，去年資訊產品在消費性機種、Chromebook 強勁需求帶動下，出貨成長，今年動能也可望延續下去，短期零組件供應吃緊，反映成本也會與客戶進行溝通。

消費、通訊產品方面，廖賜政指出，今年遊戲機將有新機種推出，加上整體產業成熟，市場可望保持成長，而 4G、5G 通訊動能延續，也有助通訊產品動能增溫，除了三大產品線外，和碩也將持續布局車用電子 (EV)、智慧家庭、穿戴等產品線。

和碩今年前 2 個月受客戶調整訂單衝擊，營收表現低迷，對此，廖賜政表示，首季為傳統淡季，去年同期也受疫情衝擊，將持續提升公司應變能力做必要調整，今年將以逐季成長為目標。

海外布局方面，廖賜政表示，和碩全球布局進度不變，除了中國、印尼、台灣廠外，越南、印度廠將在下半年開出，未來北美也展開擴展計畫，估今年資本支出將達 3.5-4 億美元，也不排除依市場需求加大力度。

和碩也預期，今年第 2 季筆電出貨將有機會季增 20-30%，桌機主板則仍受零組件吃緊影響，估將季減 5-20%，非資訊類產品則可望在消費性機種新品帶動下，整體出貨向上提升。