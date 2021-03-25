錯過上一輪油價漲潮？趁油價回落 高盛點名3檔能源股

懊惱先前油價大漲沒來得及上車？高盛表示，近期油價下挫可能是另一個切入點。

油價在過去兩週來下跌，能源股也一起下跌，這為投資者提供了一個機會，可以買跌過頭但油價復甦時有實力反彈的公司。

高盛分析師 Neil Mehta 週三挑選了 3 檔現在看起來很具吸引力的個股﹔ConocoPhillips (COP-US)、Suncor Energy (SU-US)，以及 PDC Energy (PDCE-US)。

過去一年中，能源股上漲了 105%，而 S&P 500 指數同期上升 75%。但自 3 月 11 日起，能源精選產業 SPDR ETF (XLE-US) 下跌了 10%。高盛預期 Brent 原油價格年底前將上升至每桶 75 美元。

週三石油價格獲得提振，係因長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」在蘇伊士運河擱淺，以致往來海運受阻，運送數百萬桶石油的油輪也無法通行。Brent 原油期貨上漲 3.2% 至每桶 62.76 美元；WTI 原油上漲 3.4% 至 59.71 美元。

Mehta 認為，ConocoPhillips 目前具有吸引力，因為該公司過去幾週的跌勢比其他大型石油生產商還要劇烈，約莫多跌 4 個百分點卻沒有明確原因。ConocoPhillips 資產負債表狀況良好，但一些投資者可能更看重高股息或執行大量庫藏股。ConocoPhillips 的股息收益率為 3.1％。

Suncor 是專司生產油沙的加拿大石油公司，表現同樣落後同業，但 Mehta 預計其局面將改變。「我們認為 Suncor 與 Exxon (XOM-US) 相似，是一家 2020 年落後，但 2021 年可望短暫反向債表狀況良好，但一些投資者可能更看重高股息或執行大量庫藏股。ConocoPhillips 的股息收益率為 3.1％。

Suncor 是專司生產油沙的加拿大石油公司，表現同樣落後同業，但 Mehta 預計其局面將改變。「我們認為 Suncor 與 Exxon (XOM-US) 相似，2020 年落後但 2021 年可望短暫反向回升。」

PDC Energy 是一家小型生產商，Mehta 認為該公司未來 2 年將能生成自由現金流 11 億美元，或按現行原油期貨價格水準，約其現行市值的 35%。

PDC 自 3 月 11 日以來股價下跌了 24%，跌幅遠較同業慘烈，係因投資者在拋售過程中偏愛大型股，但 Mehta 認為這一點可能改變，且 PDC 正在上升的自由現金流可助公司清償債務，並可望今年執行庫藏股。