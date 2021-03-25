〈貿聯展望〉去年Q4營運登峰 全年EPS 14.01元擬配息8.25元

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 公告去年第四季財報，每股純益 4.52 元，單季新高；全年每股純益 14.01 元、每股擬配息 8.25 元，則是歷史次高。

貿聯去年第四季營收 62.67 億元，季增 3.6%、年增 7.1%；毛利率 24.7%，季減 1.6 個百分點、年減 0.8 個百分點；稅後純益 5.89 億元，季增 17.9%、年增 19.7%，每股純益 4.52 元。

貿聯去年營收 225.38 億元，年減 2.4%、毛利率 25.3%，年增 0.9 個百分點、營益率 10.8%，年增 0.4 個百分點，稅後純益 18.28 億元，年減 0.8%，每股純益 14.01 元。

貿聯去年第四季受惠雲端服務、小型電器、車用需求延續，帶動營收衝上單季新高，毛利率雖受到海運運費增加、零組件購料成本增加，以及新台幣升值影響下滑。

但在營業費用控管得宜，加上業外匯損影響減少下，貿聯單季獲利、每股純益仍創歷史新高，全年雖受疫情影響，但營收及獲利僅小幅下滑，並改寫歷史次高紀錄。

貿聯董事會也決議每股擬配息 8.25 元，同為歷史次高，配發率近 6 成，若以 24 日收盤價 268.5 元計算，殖利率約 3.1%。