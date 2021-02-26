〈貿聯結盟騰輝〉攜富比庫整合供應鏈 助高速及車用產品布局

連接線束大廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (26) 日宣布，攜手 CCL 大廠騰輝 - KY(6672-TW) 以及電子零件客製化雲端服務平台富比庫 (Footprintku)，整合供應鏈夥伴等三方資源，除了透過開發平台縮短客戶產品研發效率，也有助貿聯高頻高速、車用等領域佈局。

本次三方產業結盟是以富比庫電子零件雲端資料庫、貿聯以及騰輝的零組件等資源為基礎、整合新產品開發 (NPI)、設計服務 (ODM) 與製造組裝 (EMS) 能力，藉由開發平台，除了能降低產品開發方的電子零件搜尋成本，並藉由連結高彈性客製的電子產業供應鏈夥伴實現加速產品進化。

貿聯董事長梁華哲表示，電子產品設計趨向輕薄，並兼顧功能及相容性，零組件與產品款式快速迭代更新，因此具備產品快速開發、反應市場變化成為關鍵能力，

據了解，貿聯過去就跟騰輝有在高速連接線束相關應用合作，梁華哲更透露，騰輝有帶來一些案子給貿聯，除了資訊領域的高頻高速應用外，騰輝在散熱金屬基板材料也是一線品牌車廠頭燈及電動車散熱材料認證供應商，未來也可望擴大在車用，甚至是 IoT 等相關領域合作。

騰輝董事長勞開陸則認為，現在合作還是個概念平台，後續則將陸續推廣至客戶端，以平台整合上游零組件、中段設計及後端製造優勢，不僅將加速產品開發，也能藉由供應鏈串連，帶來更多的商機。