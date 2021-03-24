關注焦點：

3 月 24 日 (周三)

美國 2 月耐用品訂單

美國 3 月 PMI

3 月 25 日 (周四)

美國第四季 GDP 終值

3 月 26 日 (周五)

美國 2 月 PCE 物價指數

今日重要經濟數據：

15：00 英國 2 月 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 0.2%

15：00 英國 2 月 CPI 年率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 0.7%

15：00 英國 2 月核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 - 0.5%

15：00 英國 2 月核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 1.4%‧ 前值 + 1.4%

15：00 英國 2 月零售物價指數 (RPI) 月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 - 0.3%

15：00 英國 2 月零售物價指數 (RPI) 年率 ‧ 預測 + 1.5%‧ 前值 + 1.4%

15：00 英國 2 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 月率 ‧ 前值 - 0.3%

15：00 英國 2 月扣除抵押貸款的零售物價指數 (RPIX) 年率 ‧ 前值 + 1.6%

15：00 英國 2 月 PPI 投入物價月率 ‧ 預測 + 0.7%‧ 前值 + 0.7%

15：00 英國 2 月 PPI 投入物價年率 ‧ 預測 + 2.6%‧ 前值 + 1.3%

15：00 英國 2 月 PPI 產出物價月率 ‧ 預測 + 0.3%‧ 前值 + 0.4%

15：00 英國 2 月 PPI 產出物價年率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 - 0.2%

15：00 英國 2 月核心 PPI 產出物價月率 ‧ 前值 + 0.3%

15：00 英國 2 月核心 PPI 產出物價年率 ‧ 前值 + 1.4%

16：15 法國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 56.3‧ 前值 56.1

16：15 法國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 45.5‧ 前值 45.6

16：15 法國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 47.0

16：30 德國 3 月 Markit 製造業初值 ‧ 預測 61.0‧ 前值 60.7

16：30 德國 3 月 Markit 服務業初值 ‧ 預測 46.3‧ 前值 45.7

16：30 德國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 預測 51.8‧ 前值 51.1

17：00 歐元區 3 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 58.1‧ 前值 57.9

17：00 歐元區 3 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 46.0‧ 前值 45.7

17：00 歐元區 3 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 預測 49.1‧ 前值 48.8

17：30 英國 3 月綜合 PMI 初值 ‧ 預測 51.1‧ 前值 49.6

17：30 英國 3 月製造業 PMI 初值 ‧ 預測 55.0‧ 前值 55.1

17：30 英國 3 月服務業 PMI 初值 ‧ 預測 51.0‧ 前值 49.5

20：30 美國 2 月耐用品訂單月率 ‧ 預測 + 0.8%‧ 前值 + 3.4%

20：30 美國 2 月扣除運輸的耐用品訂單月率 ‧ 預測 + 0.6%‧ 前值 + 1.3%

20：30 美國 2 月扣除國防的耐用品訂單月率 ‧ 前值 + 2.3%

20：30 美國 2 月扣除飛機的非國防資本財訂單 ‧ 預測 + 0.5%‧ 前值 + 0.4%

21：45 美國 3 月 Markit 綜合 PMI 初值 ‧ 前值 59.5

21：45 美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值 ‧ 預測 59.3‧ 前值 58.6

21：45 美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值 ‧ 預測 60.0‧ 前值 59.8

23：00 歐元區 3 月消費者信心指數初值 ‧ 預測負 14.5‧ 前值負 14.8

本週要聞：

周一 / NAR：美國 2 月成屋銷售年化月率減少 6.6%

NAR：美國 2 月成屋銷售年化總數為 622 萬戶

XAU 倫敦黃金 - 金價尚承壓態勢

倫敦黃金走勢，金價延續著近兩周的窄幅橫行，向上依然受制於 25 天平均線，至於下方則見近日在 1720 美元附近獲見支撐；鑑於 RSI 及隨機指數正自超買區域緩緩下行，估計金價出現調整的機會較大。而破位近日底部 1720 料下跌傾向更為明顯，延伸目標料為 1700 以至 1675 美元。至於阻力預料為 25 天平均線 1742，，進一步看至 50 天平均線 1790 美元。

SPDR Gold Trust 黃金持有量：

3 月 8 日–1,063.44 噸

3 月 9 日–1,061.98 噸

3 月 10 日–1,060.23 噸

3 月 11 日–1,055.27 噸

3 月 12 日–1,052.07 噸

3 月 15 日–1,050.32 噸

3 月 16 日–1,050.32 噸

3 月 17 日–1,048.28 噸

3 月 18 日–1,048.28 噸

3 月 19 日–1,051.78 噸

3 月 22 日–1,051.78 噸

3 月 23 日–1,045.36 噸

3 月 23 日上午定盤價：1739.25

3 月 23 日下午定盤價：1726.20

倫敦黃金 3 月 24 日

預測早段波幅：1728 – 1736

阻力位：1749 – 1758 – 1768

支持位：1718 – 1711 – 1693

XAG 倫敦白銀 - 銀價連日窄幅橫盤，醞釀調整壓力

倫敦白銀方面，在多日向上受制於 50 天平均線，至本周終見有較明顯的下跌，隨著 RSI 及隨機指數亦呈下行，預計銀價仍有進一步的下試壓力，較近支撐先看 25.30，近兩周銀價亦是於此區止跌回穩。另外，1 月 11 日低位 24.30 美元，1 月 18 日低位 24.17 美元，因此銀價後市若跌破此區支撐，可望銀價跌勢加劇，下一級關鍵看至 23.50 美元。阻力位回看 25.85 及 50 天平均線 26.40 美元。

iShares Silver Trust 白銀持有量：

3 月 8 日–18,455.77 噸

3 月 9 日–18,455.77 噸

3 月 10 日–18,426.89 噸

3 月 11 日–18,426.89 噸

3 月 12 日–18,426.89 噸

3 月 15 日–18,415.33 噸

3 月 16 日–18,415.33 噸

3 月 17 日–18,348.92 噸

3 月 18 日–18,348.92 噸

3 月 19 日–18,302.71 噸

3 月 22 日–18,221.86 噸

3 月 23 日–18,221.86 噸

倫敦白銀 3 月 24 日

預測早段波幅：24.95– 25.25

阻力位：25.50 – 26.10 – 26.90

支持位：24.65 – 24.40 – 23.95

EUR 歐元 - 歐元窄幅橫盤多時，醞釀回挫風險

歐元兌美元走勢，匯價在過去兩周一直向上受制 1.20 關口，反觀下行則明顯在 200 天平均線獲見支撐故此，技術圖表見 RSI 及隨機指數仍然處於下行，初步估計歐元有著下試 200 天平均線目前位置 1.1860 的傾向，破位料將延展顯著的下滑。較大支持參考 250 天平均線 1.1680，關鍵為 1.16 水準，在去年 10 月及 11 月的兩個底部亦接近於此關口，故若後市跌破此區，或見將迎來更猛烈的跌勢，較大支撐暫會指向 1.15 關口。阻力繼續留意 1.20 關口，較大阻力將看至 1.2240 及 1.2350 水平。

預估波幅：

阻力 1.2000 – 1.2240 – 1.2350

支持 1.1860 – 1.1680 – 1.1600* - 1.1500

JPY 日圓 - 日圓於 110 關口獲支撐，醞釀反彈動力

美元兌一籃子貨幣周一從四個月高位回落，美國公債收益率也下跌。美國公債收益率周一從 14 個月高位回落，盤尾報 1.682%，但仍持於一年高位附近，因投資者押注經濟復甦。美國聯邦儲備理事會 (FED) 上周表示美國經濟將強勁增長，隨後公債收益率大幅上漲。分析師表示，投資者現在關注本周晚些時候的公債標售，如果需求疲軟，可能會推動收益率再次上升。土耳其總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 周末意外罷免鷹派央行總裁，任命一個志同道合的高利率批評者擔任新總裁。這拖累里拉兌美元一度重挫。

美元兌日圓走勢，圖表見 RSI 及隨機指數正處下跌，在過去兩周匯價正受阻於 110 關口，因此需特別留意若短期匯價仍然未能突破，有機會美元兌日圓正醞釀回調壓力。較近支持先看 107.80；而自年初以來，匯價累計已錄得 660 多點的漲幅，若回吐 38.2% 的幅度為 106.75，擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則分別達至 105.95 及 105.15 水準。至於向上除了關注 110 關口以外，較大阻力可參考去年 2 月高位 112.21 及 2018 年 10 月高位 114.54 水平。

預估波幅：

阻力 110.00* - 112.21 – 114.54

支持 107.80 – 106.75 – 105.95 – 105.15

GBP 英鎊 - 英鎊下試趨向線支撐，潛在回挫風險

英鎊兌美元走勢，技術圖表見 RSI 及隨機指數呈現雙頂下滑，而過去兩匯價先後受制於 1.40 關口，至上周四亦是闖關失敗而再度回落，故在屢試未果的情況下，需慎防英鎊兌美元正醞釀另一波下跌走勢。當前較近支持先看 50 天平均線 1.3810，此區同時為延伸自去年 11 月的上升趨向線，此前多日已見險守於此區上方，但至本周一又復探試此區支撐，故倘若英鎊後市失守此區，料將很大機會將迎來新一輪下跌。以自去年 9 月起始的累計升幅計算，38.2% 的調整幅度在 1.3640，50% 及 61.8% 的幅度將分別看至 1.3455 及 1.3265 水準。至於向上除了留意 1.40 關口，較大阻力則預估在 2018 年 1 月及 4 月形成了兩個頂部分別位於 1.4344 及 1.4376 水準。

預估波幅：

阻力 1.4000* - 1.4344 - 1.4376

支持 1.3810* - 1.3640 - 1.3455

CHF 瑞郎 - 美元升勢暫緩，醞釀回調壓力

美元兌瑞郎走勢，在過去一周多的時間出現小幅回調後，圖表見 RSI 及隨機指數剛自超賣區域出現回升，而且匯價近日雖然多番下探 250 天平均線支撐，但暫見亦可守穩，目前 250 天線處於 0.9220，若短線仍可守穩，料美元兌瑞郎將再作上行。當前較近阻力先會留意月初高位 0.9375，下一級矚目於 100 周平均線 0.9530 以至 0.98 水準。反之，倘若後市失守 250 天線，則調整走勢將為延續。以自年初以來的累計漲幅計算，38.2% 的回撤幅度為 0.9135，50% 及 61.8% 的幅度為 0.9065 及 0.8990 水平。

預估波幅：

阻力 0.9375 – 0.9530 – 0.9800

支持 0.9220 – 0.9135 – 0.9065

AUD 澳元 - 風險偏好弱化，澳元呈下探傾向

全球市場在周初處於避險基調，美國、歐盟、英國與加拿大周一以新疆問題為由，對中國官員實施制裁，這是拜登上任以來西方國家首度針對北京採取這類協同行動。中國迅速反擊，宣布對歐盟採取懲罰性措施，制裁對象包括歐洲議員、外交官、機構與相關親友，並禁止他們所在的企業同中國進行貿易往來。此外，歐洲的第三波疫情也加劇了市場的謹慎情緒。

澳元兌美元走勢，繼上周底未能闖過 0.80 關口後，上周澳元再度探高則止步於 0.7850 水準，兩個頂部對應 RSI 形成了初步的技術背馳，而 5 天平均線正再度下破 10 天平均線，示意澳元兌美元有機會正組織著新一浪下跌走勢。當前支持參考 0.7640 水準，此區為延伸自去年十二月的上升趨向線，倘若後市失守此區，料澳元沽壓加劇。以黃金比率計算，50% 及 61.8% 的回調幅度分別為 0.7500 及 0.7380 水準。至於向上阻力預估在 25 天平均線 0.7775，較大阻力料為 0.7850 以至 0.80 的心理關口。

預估波幅：

阻力 0.7850 – 0.8000*

支持 0.7640* - 0.7500 – 0.7380

NZD 紐元 - 樓市調控措施削弱升息預期，紐元開啟跌勢

紐元兌美元周二顯著下挫，由於紐西蘭政府開徵新稅以抑制房產投機，這些改革措施降低了政策收緊的預期。紐西蘭政府周二推出一系列降低樓市熱度措施，對樓市投資者徵收諸多新稅，並承諾增加供應。

技術圖表所見，在紐元下破 50 天平均線後，本周更跌破 100 天平均線以及 0.71 水準，本月初曾見三個交易日險守著，故失守此區後，料見紐元在短期沽壓加劇。以自去年 9 月低位 0.7512 起始的累計漲幅計算，38.2% 的調整幅度為 0.71，擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 0.6990 及 0.6875 水平。較大支持料為 250 天平均線 0.6720 水準。至於上方阻力回看 100 天平均線 0.7190，下一級看至 0.73 水準。

預估波幅：

阻力 0.7190 – 0.7300

支持 0.6990 - 0.6875 – 0.6720

CAD 加元 - 加元再探 1.2460 阻力

美元兌加元走勢，圖表見本周匯價暫且在 100 個月平均線獲見支撐，而 RSI 及隨機指數已自超賣區域呈回升跡象；而匯價繼上月底守在 1.24 水準後，本周亦見持穩於此區之，或可望美元兌加元正築成雙底型態，並正醞釀反撲傾向。當前較近阻力先會留意 50 天平均線 1.2675 水準，進一步阻力看至 1.29 以至 1.30 這個重要關卡。至於向下除了留意 1.24 的支撐外，較大支持將看至 1.2250 以至 2017 年 9 月低位 1.2057。

本週要聞：

IMF 預計今年加拿大經濟將反彈 4.4%

預估波幅：

阻力 1.2675 - 1.2900 – 1.3000

支持 1.2580 – 1.2495 - 1.2250

CL 紐約期油 - 油價急挫，因擔心歐洲新的疫情控制措施和疫苗推廣緩慢

油價周二暴跌，因人們擔心歐洲新的疫情控制措施和疫苗推廣緩慢，加之原油產量增加。美國原油收於每桶 57.76 美元，下跌 3.80 美元，跌幅 6.2%，此前曾觸及每桶 57.32 美元的低點。隨著冠狀病毒的一種新變種在歐洲大陸傳播，第三波疫情的威脅正在推動歐洲延長封鎖。歐洲最大的石油消費國德國將把封鎖期延長至 4 月 18 日。周六，法國近三分之一的地區進入了為期一個月的封鎖狀態，此前巴黎和法國北部部分地區的病例激增。

圖表見 RSI 及隨機指數重新呈回落跡象，而價格破 50 天平均線，料短線仍見沽壓。向上阻力預計在 25 天平均線 62.45，較大阻力料為 65 及 66.40 美元。支持位預估在 57.40 以及 54，下一級看至 100 天平均線 51.80 美元。

預估波幅：

阻力 62.45 – 65.00 – 66.40

支持 57.40 – 54.00 – 51.80

(以上專欄內容乃筆者個人專業意見，誠供讀者參考；謹提醒讀者金融市場波動難料，務必小心風險)