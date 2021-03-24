華宏去年EPS 2.21元創八年高 擬配1.6元股利

華宏 (8240-TW) 今 (24) 日公告去年財報，受惠宅經濟動能延續，電視、IT 等大尺寸應用面板材料需求維持強勁，去年稅後純益達 2.16 億元、年增 3.8%，每股純益 2.21 元，創下近八年新高，華宏也通過去年盈餘分配，每股擬配發 1.3 元現金股利，並以資本公積配發 0.3 元，合計配發 1.6 元現金股利，以今日收盤價 35.9 元計算，殖利率約 4.45%。

華宏去年第 4 季營收 27.53 億元，季減 5%、年增 5.36%，毛利率 10.48%，季減 0.31 個百分點、年減 2.47 個百分點，營益率 2.42%，季減 0.74 個百分點、年減 1.99 個百分點；稅後純益 7260 萬元，季增 6.42%、年增 5.87%，每股純益 0.74 元。

華宏累計去年合併營收 103.12 億元，年增 5.1%，毛利率 10.64%，年減 0.81 個百分點，營益率 2.59%，年減 0.45 個百分點，稅後純益 2.16 億元，年增 3.8%，每股純益 2.21 元。

展望未來，華宏指出，今年首季面板需求持續熱絡，激勵光學膜片材料銷售成長，加上機能材料在車市回溫以及客戶對高階薄型電子產品用 DAP 材料備貨需求帶動下，銷售恢復成長，全年也看好面板景氣樂觀，有助電視、筆電、電競用顯示器及車載等光學膜片需求暢旺，整體光電材料、機能材料都可望維持成長。