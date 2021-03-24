一文看清美國財富分布：富者愈富的2020年

在疫情衝擊下，美國去年財富進行一番調整，其結果是富者愈富，因為股市和房地產市場上漲所創造的財富都向高收入者傾斜。

據《彭博》報導，根據聯準會最新的家庭財富季度報告，最富有的 1% 家庭的淨資產，在 2020 年增加約 4 兆美元，意味著他們占據全國約 35% 的新增財富。相比之下，後 50% 的窮人，只得到約 4% 的進帳。

美國家庭新增財富變化 (圖表取自彭博)

貧富差距擴大，已經成為拜登政府力主對高收入人群加稅的主要原因。

聯準會所公布的主要內容包括：

股票與基金

美國家庭財富資產組成 (圖表取自彭博)

最富家庭從股票和共同基金的上漲中受益最多，此外還有他們在私營企業的股權—這是收入居底層 90% 家庭所沒有的資產。在收入最高的家庭中，股權是他們最大的財富增長源。

教育程度

沒有大學學歷的群體，占全國總財富中的比例下降。大學以上的人財富增加 9.3 兆美元，提高了 1 個百分點。

(圖表取自彭博)

與其相較，沒有高中學歷的家庭，財富減少 1110 億美元。這個群體僅占全國總財富的​​1.6%，是 1989 年有數據以來最低。

年齡

年輕的嬰兒潮收入減少 (圖表取自彭博)

數據顯示，55 歲至 69 歲的美國人所擁有的財富受到擠壓，上下兩個年齡組則均有增長。

55-69 歲人口，即年輕一代的嬰兒潮，其財富占比從一年前的 43.6% 降至 42.8%。 40 歲以下美國人的境況略有好轉，但財富占比仍不到 6%，約為 1980 年代後期的一半水準。

種族差距

聯準會的數據顯示，白人家庭擁有的財富在 2020 年首次超過 100 兆美元，是 2009 年 6 月金融危機結束時的兩倍。其他種族群體 2020 年的財富增長速度大致相似。

儘管疫情爆發以來住房擁有率下降，但美國黑人的房產權益價值，去年增加近 1500 億美元，是 4 年來的最大增幅。

聯準會研究人員指出，家庭是否有錢會世代遺傳，白人家庭既有可能獲得繼承，也被預期得到繼承。

資產轉移

(圖表取自彭博)

聯準會數據還顯示疫情期間的一個重大變化：高淨值家庭傾向於將更多資產，轉為高流動性資產。上一季，支票存款和現金總額超過 3 兆美元，高於 3 月底的 1.2 兆美元。

報導指出，這一變化可能反映了人們在疫情造成的市場動盪中更加謹慎，以及在防疫封鎖期間，沒有立即花錢的機會。

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