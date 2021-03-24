【永豐期貨】台積電重挫壓盤 台股量縮守萬六關卡

期貨走勢

台指期週三下跌 138 點至 15981 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 51.12 點，電子期逆價差縮至 - 2.47 點，金融期逆價差擴至 - 1.57 點。現貨部分，三大法人賣超 397.49 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加 2955 口至 - 10898 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨空單增加 2241 口至 - 28218 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 2322 口至 - 17882 口。

週二鮑爾和葉倫表示，隨著疫苗加速分噴，預期今年經濟將反彈，但美國經濟離完全復甦尚遠，另外葉倫捍衛聯邦加稅法案，以藉此支付疫情紓困案，令市場產生疑慮。美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.94%，標普 500 下跌 0.76%，那斯達克下跌 1.12%，費半指數下跌 2.71%。台股今天於盤下震盪，受台積電重挫影響，加權指數今天下跌 0.9%，收 16032.12 點，失守月線支撐。權值股來看，今早英特爾宣布斥資 200 億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠，台積電今天下跌逾 3%，創 2 個多月新低，聯發科逆勢上漲，上漲近 3%，收 984 元，再度挑戰 900 元關卡。近期美國科技股較疲軟，連帶影響台股電子族群短期偏弱整理，而資金持續流向中小型非電族群，未來台股走勢還是要看外資的態度，及近期國際股市走勢而定，並持續關注美債殖利率的走勢。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.09 升至 1.19。VIX 指數上漲 0.87 至 18.57。整體選擇權籌碼面呈中性。 (永豐期貨研調)



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