〈陸港盤後〉信心不足 上證、恒指收黑 分別失守3400及28000

美股收黑，A 股延續前一個交易日疲弱走勢，週三 (24 日)A 股三大指數開低走低，上證直接跌破 3400 點大關。在早盤時段證券與電力類股走揚，一度拉抬三大指數翻紅，但在銀行、鋼鐵、非鐵金屬等權值股走跌之下，三大指數齊跌逾 1%。

A 股成交量能依舊不足，今日滬、深兩地成交金額只有 7623 億人民幣，日減 3%，顯示投資人仍在觀望後勢發展。

港股方面，美債殖利率下滑，但無助於市場作多氣氛，港股開低後逐步走低，恒指 28000 點宣告失守，恒生科技指數更測試 8000 點整數關卡支撐力道。今日科技類股仍是市場殺盤重心，公布財報的快手 (1024-HK) 即便數據優於預期，但股價仍重挫 12%。

而今日盤後將公布財報的兩檔重量級企業，騰訊 (700-HK) 股價下滑 0.8%、小米 (1810-HK) 則下挫逾 2%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指跌 1.3%，報 3367.06 點；科創 50 指數跌 1.22%，報 1221.45 點；深證成指跌 1.47%，報 13407.35 點；創業板指跌 1.25%，報 2634.61 點。恒生指數則下跌 2.03%，報 27918.14 點、恒生科技指數則大跌 3.07%，報 8040.99 點。

北向資金進出方面，週三北向資金買超人民幣 50.06 億元，其中滬股通買超人民幣 55 億元，深股通賣超人民幣 4.94 億元。

法人觀點

開源證券表示，A 股在春節之後出現明顯的回檔，部分投資人認為是美國公債殖利率大幅上揚，導致出現這一波的賣壓。另一個因素則是因為大部分產業 2019～2020 年的估值擴張過高，而在今年透過財報季而進行估值的修正。現階段 A 股部分資產已經開始得到部分長線法人的認同，投資人可以留意止跌回穩個股所浮現的買點。

辰翔投資研認為，之前引發 A 股、港股修正的因素包含美國公債殖利率持續上揚和核心資產估值過高，目前這些因素仍在影響市場。但隨著美債殖利率上漲力道趨緩，及資產估值泡沫大部分被消化，市場恐慌情緒慢慢將紓緩。目前無論南向資金還是北向資金，已經度過恐慌階段，投資人可適當回補看好的標的，資產配置上偏向均衡。