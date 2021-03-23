宏全去年獲利登頂EPS 5.72元 擬發3.6元現金股利

食品、飲料包材及充填廠宏全 (9939-TW) 今 (23) 日公布 2020 年財報，稅後純益 16.55 億元，創新高，年增 19.87%，每股純益 5.72 元，董事會今日通過去年盈餘分配，每股擬配 3.6 元現金股利，以今天收盤價 67.7 元計算，殖利率約 5.3%。

宏全 2020 年營收 193.48 億元，毛利率 21.22%，年增 1.33 個百分點，稅後純益 16.55 億元，創新高，年增 19.87%，每股純益 5.72 元

宏全近年持續調整產線、強化公司體質與創新策略佈局，獲利穩定增長，配息也再創歷年來新高。

宏全隨著新產線開出及供應新產品如乳品包材、調味品包材等大廠已陸續量產交貨，今年 1-2 月宏全合併營收為 31.38 億元，年增 15.24%。

宏全主管表示，接下來還有印尼的 2 條無菌飲料生產線將於第二季投產，可持續挹注營運成長動能。

宏全在這幾年積極擴大佈局腳步不停歇，日前已取得台中港務局台中自由貿易港區承租 20 年土地使用權，將規劃興建宏全自貿廠，利用自貿港區優勢主打外銷國際市場，另外在菲律賓廠、北非阿爾及利亞也將於明、後年陸續加入營運，將可成為新一波挹注成長的動能。