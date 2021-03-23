崇越電被客戶追著跑 矽利光缺貨到6月底

崇越電 (3388-TW) 今 (23) 日召開法說會，執行長張勝和表示，由於各產業復甦力道強勁，訂單來得急又快，庫存都被客戶拉走，矽利光供不應求情形至少到 6 月底，加上運輸缺櫃、漲價效應，今年營收、獲利將優於去年。

財務長吳坤明認為，依據前次矽利光漲價慣性，當時上游原廠、通路商都會增加獲利，從目前缺貨狀況來看，今年與前次狀況類似，且漲勢看起來不僅延續至上半年，還有機會至第三季。

吳坤明預期，崇越電今年獲利有機會接近 2018 年新高紀錄，每股純益約 7.45 元，至於能否再次突破改寫新高，須視原廠供貨狀況。

張勝和指出，去年受疫情干擾，紡織、化妝品、製鞋與運動用品等產業需求下滑，影響上半年營運表現，但隨著宅經濟趨勢興起，下半年電子產品訂單回流，加上車用需求復甦，第三、四季營收與獲利均可明顯上升。

展望今年，張勝和看好，隨著全球各產業需求復甦力道強勁，客戶訂單能見度相當高，不過，上游各類原物料包括矽利光供應均不足，加上航運貨櫃持續壅塞，推升價格持續上漲，預期漲勢至 6 月前都不會停歇。

細分各產業，張勝和認為，電子產品受惠 NB、PC 等需求強勁，帶動台灣玻纖布、銅箔大廠訂單暢旺，由於矽利光可應用在玻纖布、銅箔表面塗層，隨著整體產業成長，崇越電也受惠。

車用產品如觸控螢幕防汙劑、鋰電池負極材料，電池模組灌封等，去年上半年受疫情影響，訂單下滑，但第四季起已感受需求急遽升溫，且今年第一季復甦力道很嚇人，強調不僅車用晶片缺，其他原物料也很缺。

其餘如化妝品、運動產業也隨著疫苗陸續開打，需求逐步回溫，醫療產品訂單看起來也不錯，可維持去年動能。