信越宣布調漲矽利光價格10-20% 崇越電證實將受惠

日商信越化學 (Shin-Etsu Chemical) 公告，4 月起正式調漲矽利光全產品價格，漲幅 10-20%，代理通路商崇越電 (3388-TW) 證實，已收到原廠通知，正與客戶協商漲價事宜。

而同集團崇越 (5434-TW) 也表示，隨著半導體需求成長，加上運輸成本增加，新增的矽晶圓訂單，也都以新價格協調。

信越公告指出，由於中國需求強勁增長，導致供應短缺，以及生產成本增加，推動有機矽的主要原料金屬矽價格持續上漲，其他成本如物流、二次材料、甲醇與催化劑原料如鉑金等價格也增加，壓縮獲利空間。

信越認為，僅透過自身降低生產成本，難以吸收全數增加成本，因此針對有機矽事業部的所有有機矽產品實施價格調整，漲幅約 10-20%，預計 4 月起正式生效。

崇越電目前為信越矽利光在台灣與中國的主要代理商，回顧 2018 年時，崇越電受惠矽利光價格全面上漲，當年營收創新高，每股純益衝上 7.45 元，此次矽利光睽違三年再度上調價格，也讓外界看好營收、獲利將同步增長。

再者，伴隨矽利光原物料價格上漲，崇越電為客戶製作的矽利光加工品，價格也可同步調漲，也有助崇越電今年獲利表現。

同屬崇越集團旗下的崇越 (5434-TW) 今日也表示，由於運輸物流成本上揚，加上現今半導體需求強勁，原廠信越矽晶圓產能已達滿載，因此只要是新增的訂單，均以新價格協調。