新浪宣布達成合併 已申請美股下市

周一 (22 日) 新浪宣佈已與 Sina Group Holding Company Limited 旗下 100% 控股子公司 New Wave Mergersub Limited 完成合併。隨後新浪已向那斯達克提出下市申請。至於下市之後是否會返回中國或香港重新上市，暫時不明。

去年 9 月 28 日新浪已與 New Wave Mergersub Limited 簽訂合併協議，合併金額達 26 億美元。該合併案也在去年 12 月 23 日舉行的特別股東大會中通過。在合併完成後，新浪將自美國市場下市。

而在下市之後是否還有重新上市的考量，目前官方尚未釋出任何消息。不過業內猜測以目前陸、港股對科技類股估值較為友善的生態，回到 A 股或 H 股重新上市的機會很大。

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2020 年美中雙方緊張情勢升溫，美國主管機關不斷緊縮中資企業審查規則，造成多家中國科技公司趁勢自美國市場下市或轉向其他市場掛牌。如去年騰訊提議以 21 億美元價格，收購搜狐旗下搜尋引擎「搜狗」；而中國生活服務網站 58 同城 (58.com Inc) 也在去年宣布與 Quantum Bloom 完成私有化合併。



