中國有意加強監管電子煙 美股霧芯科技盤前跌近3成

中國工業和信息化部、國家煙草專賣局周一 (22 日) 下午於網站公告，向社會公開徵求意見，研究起草修改《中華人民共和國煙草專賣法實施條例》，增加對電子煙的監管。影響所及，美股霧芯科技 (RLX-US) 盤前大跌，跌幅一路擴大至近 3 成。

公告指出，將在原法案附則中增加一條，作為第 65 條，指「電子煙等新型煙草製品參照本條例中關於捲菸的有關規定執行。」

巨大的吸煙者市場及其龐大的電子製造業，使中國電子煙市場被看好。此前霧芯科技於 1 月份在美股 IPO，籌集 14 億美元，使公司估值來到 350 億美元。

不過，受監管利空打擊，霧芯科技盤前大跌，美東時間上午 7 時左右，暫報 13.92 美元，跌 28.06%。香港上市的電子煙股思摩爾 (06969-HK) 周一股價未受影響，思摩爾收報 65.95 元，升 0.6%。

中國的煙草業完全受到政府壟斷的控制，捲菸銷售在 2018 年占中國總稅收的 5.45%。因此，行業專家一直期望，政府干預民營電子煙公司的業務運營。

公告稱，將電子煙等新型煙草製品，參照《實施條例》中關於捲菸的有關規定執行，將大幅度提升電子煙監管效能，有效規範電子煙生產經營活動，解決電子煙存在的產品質量安全風險、虛假廣告等問題，切實保障消費者合法權益。

警語：吸菸有害健康