〈陸港盤後〉銀行、碳中和概念撐腰 上證上漲逾1%

週一 (22 日)A 股三大指數在銀行類股上漲的帶領下一度開高走高，不過以貴州茅台為首的「茅指數」概念股拉回整理，拖累大盤反轉向下，深證和創業板指一度翻黑。

隨後碳中和概念股急漲，主要受到中國人行行長易綱指出中國到達到碳中和需要巨量資金投入的激勵，市場人氣回溫，帶動指數重回漲勢。不過成交量能依舊保持相對低檔，今日滬深兩市成交金額較前一個交易日下滑 122 億人民幣，只達 7599 億人民幣。

港股方面，雖然 A 股今日上漲，但對港股提振有限，恒指在早盤開低後雖然一度反彈上漲逾百點，但反彈力道不足，隨即回到平盤下方震盪，中資銀行類股表現相對較強，支撐指數跌幅不至擴大。

科技類股跌多漲少，準備公布新品發表會的小米 (1810-HK) 股價逆勢上漲約 2%、騰訊 (700-HK) 則上漲約 1%、美團 (3690-HK) 重挫逾 3%。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證上漲 1.14%，報 3443.44 點；深證上漲 1.14%，報 13760.97 點；創業板指上漲 1%，報 2698.26 點。恆生指數則下跌 0.36%，報 28885.34 點、恆生科技指數則下滑 0.5%，報 8508.85 點。

北向資金進出方面，週一北向資金買超人民幣 71.63 億元，其中滬股通買超人民幣 24.06 億元，深股通買超人民幣 47.57 億元。

法人觀點

國泰君安認為，A 股目前處於震盪打底階段，之後 A 股對外在利空的敏感性將慢慢下滑，而決定 A 股中長期走勢的核心因素則是要看中國經濟基本面。目前中國經濟復甦領先全球，且中國仍處於通膨上升初期，人行貨幣政策尚未出現明顯緊縮訊號，因此這波 A 股牛市行情還未結束。

國盛證券指出，2021 年在全球經濟復甦、風險偏好提升、南向和海外資金共同流入香港等多重因素推動下，港股今年收紅的機會很高。建議投資人可以順著兩條投資路線佈局港股，一是科技龍頭，二是低估值、高性價比的金融、地產龍頭。