土耳其又換央行總裁 里拉暴跌15%再度破8

在土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 又一次意外地開除央行總裁之後，里拉周一 (22 日) 開盤暴跌 15%，並跌破 8 的整數關卡。

里拉暴跌也削除了前總裁 Naci Agbal 自去年 11 月上任後所取得的成就，里拉匯率距當月月初所創下的紀錄新低，僅相差幾個百分點。

厄多安上周六 (20 日) 凌晨，突然任命執政黨議員 Sahap Kavcioglu 出任新任央行總裁，這是自 2019 年中以來，厄多安第三次撤換央行總裁。

Agbal 之前採取升息政策，來因應不斷飆升的通貨膨脹，使里拉成為今年最好的套利交易貨幣，從而將資金帶入了土耳其市場。他被迫下台，使人們擔憂土耳其將再啟降息政策。

Coex Partners Ltd. 的 Henrik Gullberg 表示，投資人原本認為土耳其將在一段期間內維持高利率，而看升里拉，相信可升至 6.90 里拉兌 1 美元上方。現在一切都毀了，將再難找到看多里拉的投資者，里拉可能回到 Agbal 上任前的水準。

在 2019 年，Murat Cetinkaya 因為降息不夠迅速被趕下台，之後 Murat Uysal 雖然迎合厄多安政策，但卻讓里拉匯率摔至歷史新低，也被趕下台。Agbal 則因升息政策，最終觸怒厄多安。

消息人士說，新任總裁 Kavcioglu 周日在長達 90 分鐘的電話會議中，試圖緩解對大幅拋售和重心從升息轉為降息的擔憂，表示不打算立即改變政策。

Kavcioglu 的說法並未挽回市場信心。美元兌里拉由 1:7.2，最高觸及 8.48，接近去年 11 月初的盤中高點 8.58。至台北時間下午 13:54，報 7.9959，里拉仍跌 10% 以上。