東洋去年每股賺3.72元 擬超額配息4元 殖利率逾5%

東洋 (4105-TW) 去年稅後純益 2.62 億元，季增 18%、年增 745.2%，每股純益 1.06 元；全年純益 9.24 億元，年增 2.68%，每股純益 3.72 元。董事會通過去年盈餘分配案，擬超額配息 4 元，以今日收盤價 69.6 元估算，殖利率 5.74%。

東洋去年營收 42.22 億元，年減 5.47%；毛利率 61.7%，年減 3.39 個百分點；營利率 22.68%，年減 4.83 個百分點；稅後純益 9.24 億元，年增 2.68%，每股純益 3.72 元。

東洋去年第 4 季營收 12.03 億元，季增 17.48%、年增 8.28%；毛利率 56.1%，季減 7.35 個百分點、年減 8.04 個百分點；營利率 20.2%，季減 1.01 個百分點、年減 1.77 個百分點；稅後純益 2.62 億元，季增 18%、年增 745.2%，每股純益 1.06 元。

東洋去年藥品銷量不受疫情影響，並供應國內四價流感疫苗，但國際大廠嬌生 (J&J) 藥品代工業務改變商業條件，導致營運下滑。今年營運仍以國內市場為主，預計癌症藥物將推出 1-3 個新適應症新品，法人預期，國內今年全年營收有望年增 1 成。

東洋開發困難學名藥以有所斬獲，其中困難學名藥 Pegylipo，繼美國執行臨床試驗後，將與德國藥廠簽署共同開發產品，雙方完成授權簽約後，將進軍歐洲市場，且東洋可依市場開發時程收取里程碑金。