VGA、電競風扇需求強 雙鴻、動力-KY 2月、前2月營收創同期高

散熱廠雙鴻 (3324-TW)、動力 - KY(6591-TW) 今日公告 2 月營收，受惠 NB、VGA、電競散熱風扇需求強勁，單月、累計前 2 月營收創歷史同期新高。雙鴻 2 月營收 8.63 億元，月減 35.65%、年增 50.84；累計前 2 月營收 22.04 億元，年增 68%；動力 - KY 2 月營收 1.01 億元，月減 32.25%、年增 185.25%；累計前 2 月營收 2.58 億元，年增 122.77%。

雙鴻表示，由於去年中國廠區受到疫情停工，加上筆電、VGA 銷售量成長，推升 2 月營收寫同期高，預期筆電、VGA、伺服器等三大產品線需求量不減，動能將延續至今年中，本季營收將維持高檔。

展望今年，法人估，雙鴻今年全年營收有望年增 16%、上看 141 億元；毛利率則有機會在伺服器散熱模組 ASP(平均銷售單季) 提高下，維持 2 成水準。

動力 - KY 表示，NVIDIA 於 2 月下旬推出新款中價版的 RTX3060 系列晶片，具備高過主流 GPU 的 12GB 記憶體，主打 1080p 60FPS 遊戲體驗，下游系統廠商進入首波鋪貨期、拉貨力道強勁，公司顯示卡及 PC 相關散熱風扇產品訂單能見度延長至 2.5 個月。

動力指出，近期各種加密貨幣包括比特幣、乙太幣等價格飆升，推升下游挖礦機台需求明顯成長，預估隨加密貨幣交易流通及應用場景日趨廣泛，此波挖礦風潮將可望延續，公司礦機專用的高效散熱風扇訂單可望持續成長。