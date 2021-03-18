黃天牧：純網銀主力客戶Z世代 研擬企業線上開戶提升競爭力

金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，純網銀主力客戶將是 1995 年以後出生的 Z 世代年輕人；以日韓純網銀的經驗來看，市佔率都只有 2-3%，為了幫助純網銀提升競爭力，銀行局正在研擬純網銀可承作的業務範圍擴大至企業線上開戶。

國內純網銀開門營業的初期，目前只能做個人業務為主的消金業務，純網銀在 2019 年放榜時，金管會曾表示，純網銀初期可能有幾年無法獲利，依三家純網銀的財務規劃，預估 3-5 年才會損益兩平。

黃天牧認為「純網銀是有發展空間的」，預期純網銀主力客戶將會是 1995 年以後出生、從小在網路環境中長大的 Z 世代年輕人，因此，無論是實體銀行衍生發展的數位帳戶，還是純網銀，都會是未來的趨勢。

但若是以國外純網銀經驗，市占率普遍都相當低，黃天牧表示，以日韓純網銀為例，多年來市佔率確實都只有 2-3%，不過市占率沒有提升，並不代表沒有賺錢。

目前純網銀開業時僅可同步上線的業務項目有個人戶的存款、放款、匯款等，接著是財富管理；為了提升我國純網銀的競爭力，黃天牧表示，銀行局正在研擬純網銀可承作的業務範圍擴大至企業戶，解決企業戶 KYC、對保等問題。

據了解，未來除了獨資的一人公司外，純網銀將開放一般企業戶也能在線上進行開戶，以擴大業務規模。