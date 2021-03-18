台塑四寶今年共發放536億元現金股利 年減逾4成

南亞 (1303-TW) 董事會今 (18) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2.4 元，優於前一年 2.2 元水準，是四寶中配息金額較前一年成長者。從現金股利總金額來看，台塑四寶今年共將發放超過 546 億元現金股利，較去年的 953 億元減少逾 4 成，寫近 6 年新低。

南亞去年稅後純益 257.02 億元，年增 11.4%，每股純益 3.24 元，與股利相同，是四寶中唯一全年獲利較 2019 年成長的公司。

南亞董事會通過擬息 2.4 元，是四寶中唯一未寫逾 6 年新低者，配息率 74%，以今日收盤價 76.6 元計算，現金殖利率約 3.13%，共將發放 190.33 億元現金股利。

台塑化 (6505-TW)、台化 (1326-TW) 、台塑 (1301-TW) 配息先前已陸續出爐，台塑化擬配息 0.59 元，台化則是 2.5 元，台塑為 2.4 元，其中，台塑化寫下 8 年新低，台塑及台化則為近 6 年新低。

展望後市，南亞日前上修第一季展望，認為第一季營收將優於去年第四季，並較去年同期大幅成長。

展望第二季，南亞指出，電子材料行情續漲，加上下游訂單需求回升，第二季電子材料營收將增加；化工產品受惠上游原料行情維持高檔，價格有所支撐，整體營收增加；聚酯產品銷售維持第一季榮景，加上美國廠恢復生產，營收將增加。預估第二季營收將持續成長。