將來銀行尚未取得執照 驚傳總座劉奕成陣前閃辭

「國家隊」純網銀將來銀行尚未取得執照，卻驚傳人事震撼彈！該行總經理劉奕成驚傳閃辭，面對高層頻頻走人，將來銀行表示「不回應」。

樂天銀行已開業月餘、連線銀行 LINE Bank 也將在 19 日與存保簽約，力拚 3 月底前營運；但身為國家隊的將來銀行卻遲遲未取得執照。繼該行保險大將莊瑞德於 2/26 離職、跳槽至和泰產險。面對將來銀行進度落後，一手催生將來銀行的總經理劉奕成，近日接連兩日在臉書上頻頻發文表示「高血壓」發作，今 (18) 日則驚傳本周將閃辭。

據了解，將來銀行還傳聞將在下午緊急召開臨時董事會，討論此一人事案。但是，無論人事異動或是否召開董事會，將來銀行皆不回應。

將來銀行為三家純網銀中股東結構最複雜的，主要股東是電信龍頭中華電信，掌有 41.9% 股份；第二大股東兆豐銀行占股 25.1%，其餘新光集團 14%(新光人壽 10%、新光銀行 2%、新光保全 1%、大台北區瓦斯 1%）、全聯實業 9.9%、凱基銀行 7%、關貿網路 2.1%。

據消息人士表示，劉奕成雖辭去總經理一職，但仍會以「全聯法人代表」身分繼續擔任董事，且未來將來銀行的高階主管將回歸由最大股東中華電信主導的模式運作。

劉奕成金融圈資歷完整紮實，曾擔任國泰金消金副總、悠遊卡公司董事長、巴克萊銀行台北分行董事總經理、桃園捷運公司董事長、中信金研發長，甚至純網銀 LINE Bank 最早的籌備大將也是劉奕成，但在 2018 年 11 月，被國家隊將來銀行網羅轉戰籌備將來銀行，但在將來銀行還未誕生驚傳請辭。