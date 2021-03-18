雙A、鴻家軍上演資金派對 台股漲72點收16287點收復5日線

鉅亨網新聞中心 2021年3月18號13點42分

美國 Fed 將維持低利率環境、上調今年經濟成長率，帶動美股周三收漲，台股今 (18) 日跟隨亞股走高，一度大漲近 200 點，電子股重拾漲勢，雙 A、鴻家軍各擁題材成為多頭人氣指標，不過，晶圓雙雄後繼無力、連袂翻黑，終場指數漲幅收斂，上漲 72.02 點，收在 16287.84 點，成功收復 5 日線，成交值 3256.05 億元。

Fed 維持低利率，讓科技股警報暫時解除，那指、費半周三均收漲，道瓊更續創歷史新高，不過，晶圓雙雄 ADR 仍收跌。台積電今日走勢震盪，買盤無力追價，終場翻黑小跌 0.3%，收 602 元；聯電午盤後跌勢擴大，終場收 47.05 元，跌幅近 2%。

觀察前 50 大權值股表現，在電子股方面，鴻海、大立光、台達電、日月光投控、廣達、瑞昱等，獲買盤青睞，仍有 1-3% 的漲幅；聯發科、國巨、矽力 - KY 則偏弱勢；台塑、中鋼、中租 - KY、中信金等同步走低。

筆電品牌大廠雙 A 去年財報三率三升，繳出亮眼成績單，華碩更受惠筆電、顯卡需求強勁，將有機會調漲價格，加上高殖利率題材，帶動今日股價強攻漲停，收在 358 元，外資紛紛上修目標價，最高喊上 467 元；宏碁早盤一度勁揚逾 5%，終場收漲 2.9%，報 28.4 元。

鴻海今日股價大漲近 3%，終場收 129.5 元，最高來到 131.5 元，續寫逾 10 年半新高，外資近來掃貨鴻海，截至 17 日已連續 8 個交易日買超，大手筆敲進 14.3 萬張。鴻家軍依舊是盤面多頭指標，天鈺、陽程股價強勢亮燈漲停，中揚光、東捷、臻鼎、鴻準、京鼎、正達等也表現亮眼。

法人持續衝刺季底作帳行情，帶動 IC 設計族群續強，敦泰、聯傑、海德威、普誠等多檔噴出漲停，聯詠、偉詮電、聚積、矽創、晶豪科等漲勢也不俗。面板雙虎重回買盤懷抱，友達漲 2.4%、群創漲 1.8%，彩晶同步在盤面上表現。