〈貴金屬盤後〉美公債殖利率上升 黃金收低 但Fed消息公布後 電子盤走高

週三 (17 日) 交易，黃金期貨價格收低，部分係因美國公債殖利率走高帶來壓力，但在 Fed 宣布 2023 年底之前不打算升息後，黃金電子盤交易走高。

GraniteShares 投資組合經理 Jeff Klearman 表示，FOMC 一如預期維持利率不變並維持購債速度。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 「重申了通膨不是問題，且 Fed 將持續寬鬆政策以求完全就業和達到通膨目標。因此市場狀況持續有利黃金價格走高。」

4 月交割的黃金期貨價格下跌 3.80 美元或近 0.2%，收每盎司 1727.10 美元，Fed 消息公布後，電子盤交易漲逾 1% 至 1741.90 美元。

實際收益率仍明顯為負，因為 5 年實際收益率約莫 -1.7%，而 10 年期實際收益率約 -0.7%，這意味著持有黃金沒有機會成本。

「長期公債利率上升主要是因為通膨預期上升所推動，而非實際收益率大升帶動，這也支持了黃金價格。」

「美元最近略微走強，但仍接近 3 年低點，有鑑於 Fed 持續寬鬆政策，美元有可能進一步走貶。加上美國稅務變動相關的不確定性，以及美國現在事實上是債務在 GDP 占比上最大的國家，這些看來，黃金似乎沒有下跌的理由。」

Fed 宣布消息後，ICE 美元指數週三下降 0.2%，本月迄今仍上升。但交易時間，10 年期公債殖利率觸及去年 1 月以來最高水準，令黃金承壓，且削弱 Fed 宣布消息後帶來的漲勢。

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