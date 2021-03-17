〈貴金屬盤後〉料Fed重申當前立場 黃金收登2週高點

週二 (16 日) 交易，黃金期貨價格收登 2 週高點，係因 Fed 會議結果在即，決策者預計將重申其當前的政策立場，黃金獲得支撐力。

黃金策略基金 (QGLDX-US) 共同投資經理人 Jason Teed 表示，「隨著經濟繼續復甦且通膨依舊相對壓抑，整體而言，黃金的多空情緒摻半。」

週二經濟數據公布後，也推升了黃金價格。由於政府援助的減少和異常惡劣的天氣，美國 2 月零售銷售下降 3%。2 月工業生產也下降 2.2%，遠不及華爾街預期的上升 0.5%。

Wolfpack 資本公司投資長 Jeff Wright 表示，「在有關通膨的多個矛盾數據點之間，黃金陷入困境。上個月零售銷售下降 3%，原本預期上升 0.2%，還有上週就業數據、利率和美元水準。」

4 月交割的黃金期貨價格上漲 1.70 美元或近 0.1%，收每盎司 1730.90 美元，為交易最活躍契約自 3 月 2 日以來最高收盤價。

5 月白銀期貨價格下跌 29 美分或近 1.1%，收每盎司 26 美元。

Fed 預計週三為這 2 日的會議做出結論，並將發表貨幣政策聲明。

Metals Daily 執行長 Ross Norman 表示，「我們預期 Fed 鮑爾將發表一場不溫不火 (Goldilocks) 的演講，因為經濟成長預期不太熱也不太冷，所以他會走一條謹慎的道路。」

「特別對於黃金，關鍵在於他們的升息預期。」他指出，10 年期公債殖利率已較 Fed 12 月會議以來上升了 60 個基點，意味著 2022 年稍晚將上升，遠較他們所說的 2023 年稍晚的預期提早許多。

「倘若 Fed 重申升息降緩，那麼這可能有利黃金。若反過來加速升息，就會看到殖利率大增，接著黃金價格相應下跌。」Norman 說。

與此同時，Wright 認為 Fed 的政策不會有任何意外，但隨著過去 2 個月通膨數據上升，市場可能會「看到 Fed 對通膨的認識和缺乏緊迫性。」Wright 認為，黃金價格將上漲，但同時因比特幣價值創新高，黃金不會像比特幣那樣高度引起大眾興趣。

今年迄今，黃金價格仍下跌 8% 以上，係因美元上漲與公債遭拋售而承壓，公債遭拋售使得 10 年期公債殖利率連續 6 週上升，削弱不孳息的黃金對投資人的吸引力。

倘若 Fed 決定購債以抑制公債殖利率上升，那「可能相對有利於黃金。」Teed 說。

「倘若 Fed 整體採鴿派立場，通常有利黃金。但經濟情緒可能會超越 Fed 典型的影響力。」

其他金屬商品交易

4 月交割的白金期貨價格上升 0.8%，收每盎司 1219.10 美元。

6 月交割的鈀金期貨價格大漲 5%，收每磅 2491.90 美元，為交易最活躍契約自 1 月以來最高收盤價。

5 月交割的銅期貨價格下跌 1.7%，收每磅 4.07 美元。

俄羅斯通訊社 TASS 週二報導，礦業公司 Norilsk Nickel 計畫要花 3 至 4 個月內才能完全恢復 2 座礦區的生產。此前該 2 處因 2 月洪水而暫停運作。

Wright 指出，由於鈀金供應已經很緊繃， 所以價格上漲了。