鼓勵民眾施打疫苗 南山人壽首創2%現金回饋外溢防疫保單

南山人壽依據內部大數據分析發現，疫情後防疫保單買氣爆發，無論保單件數或保戶人數均成長近兩成；由於疫情已發展到疫苗施打的階段，南山人壽鼓勵只要民眾主動接種疫苗，就祭出業界首創現金回饋 2% 的外溢保單，且鑒於防疫保健已是常態化趨勢，適用回饋的疫苗不只限新冠肺炎疫苗，多達 11 項指定疫苗都納入回饋條款。

去年疫情肆虐，讓防疫保單購買力大增，南山人壽比較疫情前後保單件數與保單人數，分別成長 16% 與 20%，其中，去年第 2 季為高峰，成長更是雙雙超過四成。

南山人壽進一步指出，保戶輪廓以 30 歲以下年輕族群最多、平均投保年齡 27 歲、小資族為主力、集中都會區，尤其，六都加總佔比超過七成六，而光是雙北市就合計三成七。

投保防疫保單時，保戶大多知道由於新冠肺炎治療期間，需長時間入住負壓隔離病房，因此規劃防疫保障時，首要檢視住院日額保障是否足夠，應優先將住院日額型保險商品列為首選。但隨著防疫常態化，保戶對於多元類型保障的投保意識也抬頭，包括手術、及長短期照顧等保障都有所增加。

有鑑於此，南山人壽從去年 8 月起就加強推廣促進健康管理，一口氣祭出 5 張涵蓋不同保障的健檢型外溢保單，包含：日額型及實支實付型住院醫療、手術醫療、長期照顧及重大傷病的商品，讓保險從事後理賠走向事前預防。

南山人壽表示，截至目前為止，五小福已賣出 10 萬件，保戶人數約 6 萬人，平均每人投保超過 2 張，住院日額型外溢保單最受歡迎，其次是重大傷病與實支實付型住院醫療外溢保單。

基於疫情已經發展到施打疫苗的階段，國內也準備開始施打，南山人壽進一步「超前部署」，將事前預防的外溢機制與接種疫苗連結，以附加條款的方式，附加於南山人壽五張現售的五小福外溢保單商品，主要就是新增接受「指定疫苗接種」或「指定癌症篩檢」，就可多享年繳保費 2% 的現金回饋，引導保戶積極落實自主健康管理、接種疫苗及定期癌篩。

南山人壽表示，只要保戶接種 COVID-19 疫苗、季節性流感疫苗、肺炎鏈球菌等 11 項指定疫苗，或是指定癌症篩檢，就有 2% 現金回饋，加上原有的最高年繳應繳保險費 10% 的健康促進回饋金，等於最高可以拿到 12% 回饋，且可回溯至舊保戶也適用附加條款。