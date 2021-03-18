〈金管會備詢〉旅遊泡泡險上架一定來得及 業者可先推再備查

台灣與帛琉旅遊泡泡 4 月就要啟航，但相關旅平險擬在「海外緊急救援」中納入原機遣返條款，外界擔憂新保單來不及推出，對此，金管會主委黃天牧今 (18) 日表示，將從原本核准制改為備查制，一定來得及。

台灣與帛琉旅遊泡泡首發團最快 4 月成行，目前規劃參加旅行泡泡的旅客一旦在在帛琉確診染疫，將由醫療專機「原機遣返」，其衍生的費用在現行的旅平險無法理賠，因此有必要將疫情衍生的風險納入旅遊期間的保險，為此旅遊泡泡綜合保險需在「海外緊急救援」中納入原機遣返條款，重新設計新商品。

由於只剩不到半個月，黃天牧表示，昨天保險局已經跟產險公會緊急開會了解情況，依法規，新型態保單必須審查核准，不過，將從原本核准制改為備查制，速度上應該來的及，民眾一定有保單可以買。

保險局局長施瓊華也表示，商品架構將以旅行平安險、傷害醫療、海外突發疾病加上海外緊急救院費用等四項進行規劃，保單條款部分，公會這兩天就會完成，新保單所有內容預計下禮拜就能推出，讓民眾都可以知道，一定會讓產險業者在首發團出發前及時上架。

除了上架時間備受關注，旅遊泡泡險的保費變貴也是焦點，施瓊華表示，「不能承諾完全不會變貴」，因為旅行泡泡險的承保範圍不同，保單新增需求，保費自然無法跟原來的旅平險比較。