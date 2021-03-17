〈開發金法說〉首位洋人總座訂五年藍圖 要靠ABCDE五大策略

開發金 (2883-TW) 今 (17) 日舉行線上法說會，新任老外總經理龐德明 (Stefano Paolo Bertamini) 初登場表示，至去 (2020) 年底，開發金總資產為 3.4 兆元，年增 13.3%，為了進一步加速成長，定出五年發展目標，並提出全新的「ABCDE 五大策略」。

龐德明去年 9 月甫上任開發金控總經理，為首位洋人金控總經理，在 11 月的線上法說會時，龐德明僅獻聲以中文「大家好」向與會法人、媒體打招呼，但上任半年後的今天，龐德明首度主持法說會，並發表開發金到 2025 年的策略與願景，致力加速成長、數位創新、資產配置。

龐德明表示，ABCDE 五大策略包括：Accelerate Digital（數位躍升）、Become Employer of Choice（卓越雇主）、Customer Focus（顧客導向）、Drive Growth（驅動成長）、Execution Excellence（高效執行）。

龐德明強調，「數位躍升」被視為首要之務，集團所有子公司都將加速數位轉型列為今年的優先行動方案，打造以行動裝置體驗為優先的數位平台，並與策略夥伴結盟布建生態系，期望能成為業內標竿。

「卓越雇主」部分，則以人才培育計畫、改革考核及激勵措施等，期望開發金控能成為就業首選；另外，藉由推動「顧客導向」策略，將更注重顧客旅程數位化及全方位金融解決方案。

同時，還將運用跨售、大數據分析、併購等策略以「驅動成長」；再透過數位基礎建設及拓展銷售通路，以追求「高效執行」的業務發展策略。