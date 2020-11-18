開發金洋人總座首度「獻聲」 新總部搬遷時程看兩變數

開發金控 (2883-TW) 今 (18) 日舉辦線上法說會，甫上任的史上首位洋人金控總經理龐德明 (Stefano Paolo Bertamini) 也獻聲打招呼，並允諾未來會參加開發金每季法說會與大家交流。而法說會最受關注的是開發金總部搬遷事宜，副總張立荃表示，戴德梁行對現有南京東路總部大樓的招標時程以及中壽對台北學苑新總部大樓何時交屋將是兩個變數。

開發金控前三季累積稅後純益為 87.9 億元，總經理龐德明上任後，致力推動國際化、資源整合及數位創新，期能帶動成長加速並創造股東價值。龐德明首度「獻聲」法說會，首先以中文問候「大家好」，並於致詞時表示，未來會參加開發金每季法說會與大家交流，希望花更多時間分享開發金到 2025 年的策略與願景。

從各子公司來看，中國人壽前三季稅後純益 148.4 億元，未來將持續優化產品結構、新契約價值利潤率從去年同期的 22% 提升至 28%。凱基銀行核心收入較去年同期增加 9%，淨利差較去年同期增加 9 個基本點，前三季稅後純益為 29.1 億元。凱基證券為第三季獲利貢獻最多的子公司，受惠整體業務提升，前三季稅後純益達 55.9 億元，將持續嚴控風險並掌握資本市場契機。

凱基投信前三季的資產管理規模達 1829 億元，為業界第七，年成長 29%。中華開發資本第三季稅後純益 5.08 億元，因國際投資部位評價回升，前三季累積虧損降低為 9.5 億元，目前持續募集多檔主題式基金，總資產規模達 439 億元。

有關開發金總部搬遷事宜，張立荃表示，戴德梁行對現有南京東路總部大樓的招標時程以及中壽對台北學苑新總部大樓何時交屋將是兩個變數，其中，開發金位於南京東路的現有總部大樓，已經拍板採取公開標售方式處分，並委由戴德梁行辦理，且關係人、開發金子公司中國人壽可參與投標，目前就等戴德梁行公告招標細節與時程；而中壽敦化北路台北學苑開發興建的新總部大樓，已在內部裝潢階段，目前正積極趕工中，裝潢完畢、中壽交屋就會搬遷過去。

至於開發金併購中壽的進步方面，張立荃表示，董事會仍維持逐季檢視進度並督導，每半年再向主管機關報告執行情形。

此外，今年開發金控首度入選新公布「道瓊永續世界指數」與「道瓊永續新興市場指數」成分股；其中，「永續金融」(責任投資) 及「普惠金融」表現備受肯定，顯示開發金控全面將 ESG 議題納入投資分析及決策過程的策略奏效。

為了強化金融業面對氣候變遷的韌性，開發金控聯手台灣大學、中華電信及安永會計師事務所籌組「氣候韌性金融產學大聯盟」，將以開發金控為實驗場域，以橫跨產金學的聯盟形式，對接金管會提出的「綠色金融行動方案 2.0」，致力發揮金融影響力，使金融業甚至其他產業因應國內政策及對接國際趨勢。

開發金控認為，氣候變遷風險管理不只是永續議題，對於金融業的投資、融資案的選案、評估、決策及管理等更具實際效益。