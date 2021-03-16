網家擬配息1.3元現金股利 祭庫藏股轉讓員工

網家 (8044-TW) 今 (16) 日董事會決議實施庫藏股，預計明日起至 5 月 16 日止以 60-110 元區間價格，自集中交易市場買回 1500 張，藉此轉讓股份予員工，以激勵員工士氣並提升員工向心力。

同時，網家董事會通過擬將配息 1.3 元，為 4 年來最佳，配息率 60%，以今日收盤價 86 元計算，現金殖利率 1.5%。

網家說明，此次預計買回庫藏股，僅占已發行股份 1.27%，且買回股份所需金額 18.03 億元上限，占流動資產 1.4%。

網家日前已公布去年財報，全年合併營收 438.7 億元，年增 12.82%，營業毛利 49.94 億元，毛利率 11.38%，年減 0.42 個百分點，營業利益 3.16 億元，年增 13.8%，營業利益率 0.72%，年增 0.01 個百分點，稅後純益 2.53 億元，年增 55.63%，每股純益 (EPS) 2.16 元，寫 4 年來新高。

展望今年，網家旗下 PChome 24h 購物加速拓展年輕女性市場，隨著主力客群趨於年輕化，網家看好，將有助未來帶來高強度業績能量，同時，今年仍將以 Pi 拍錢包為重心，擴展 ONE PChome 網路生態圈。