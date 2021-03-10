電商市況熱 富邦媒、網家2月營收均創同期新高

國內兩大電商集團富邦媒 (8454-TW) 和網家 (8044-TW) 今 (10) 日公布 2 月合併營收持續繳出亮眼成績，富邦媒達 55.04 億元，年增 11.13%，網家達 35.55 億元，年增 0.98%，均創同期新高紀錄，顯示疫情趨緩使實體零售業績回溫，不過電商市場仍維持成長。

富邦媒指出，前 2 月合併營收 122.5 億元，已衝破百億元，年增 24%，為同期新高；其中，網路購物業績 2 月單月即突破 50 億元，年增 14%，占營收比重高達 92.5%，而行動購物也成長 23.8%，占網購營運比重 76.8%，顯然 momo App 已維持大者恆大趨勢。

富邦媒進一步說明，隨著網購習性逐漸成熟，加上 momo 春節不打烊服務、AI 大數據預測商品預先備貨，以及全台倉庫與物流服務的支援，今年農曆春節假期相較去年的春節連假，網購業績成長約 25%，而熱銷品類以流行精品年增 26.4%、3C 家電年增 20.7% 和健康休閒年增 19.7% 為最多，均有 20% 上下的成長幅度。

網家則說明，2 月營收成長主要來自旗下 PChome 24h 購物的消費動能，雖工作天數僅 16 日，但春節前年貨採購潮爆發，加上年後健身商機、開工開學季需求加持，挹注銷售能量，尤其筆電需求強勁，以 14 吋輕薄款式為市場採購趨勢，近期推出不少聯名、美型、繽紛新品 3C，使 ASUS、Logitech、Microsoft、Razer 和 Moshi 等品牌銷售暢旺。

展望 3 月，富邦媒和網家均看好在 38 婦女節帶動的「她經濟」商機發酵，正全力鎖定女性、年輕消費客層祭出相關商品促銷，為第一季營收動能做衝刺。