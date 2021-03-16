華為宣布今年起對外收取5G專利使用費 每台費用上限2.5美元

在智慧手機等業務遭美國禁令打擊之下，華為宣布將開始向智慧手機製造商收取 5G 專利費用，每台費用上限為 2.5 美元，低於 Nokia、愛立信在內等競爭對手，藉此開闢新的收入來源。

華為周二 (16 日) 表示，為了促進開放透明與 5G 技術應用、平衡創新保護及產業發展，2021 年起將提供適用手機售價的合理百分比費率，向蘋果在內等智慧手機製造商收取 5G 專利費用，但未透露具體費率。

華為指出，每台設備的專利費用上限將為 2.5 美元，低於 Nokia 在內等競爭對手。Nokia 在 2018 年收取的 5G SEP 產品組合專利費上限為每台設備 3 歐元 (約 3.58 美元)，愛立信則對每台設備收取 2.5 美元至 5 美元的專利費。

在美國擴大對華為 5G 零件供應商的供貨限制之際，此舉可望幫助華為彌補因美方制裁所導致的部分業務虧損。華為高級主管預計，2019 年至 2021 年間，該公司將獲得 12 億至 13 億美元的專利授權金。

華為強調，由於這些專利為公開的，美國制裁並不會影響到其與美企間的專利交互授權 (cross-license)。為了強化競爭力，華為計畫將收取的專利費用再投入 5G 無線技術的專利研究。

知識產權研究組織 GreyB 分析指出，目前華為共擁有 3007 個已宣告 5G 專利家族 (Patent family)，其中約 18.3% 為正在使用的標準必要專利 (SEP)，為全球排名第一。專利家族指的是一項技術在不同國家或地區提出申請的專利集合。